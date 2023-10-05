Geniş Kapsamlı Nötrleştirici Antikorlar (bnAb'ler) ve HIV-1 Enfeksiyonundaki Rolü

Özet: Geniş ölçüde nötrleştirici antikorlar (bnAb'ler), çeşitli HIV-1 izolatlarını nötralize edebilen bir antikor türüdür. Bu antikorların viral izolatlar arasındaki antijenik hedeflerindeki değişkenlikle nasıl etkileşime girdiğini anlamak çok önemlidir. Araştırmacılar, HIV-1 zarf glikoproteininin V2/V1 tepesindeki yapısal ve antijenik varyasyonu incelemek için hidrojen/döteryum değişim kütle spektrometrisini (HDX-MS) ve antikor bağlanma kinetiğinin kantitatif ölçümlerini kullandılar. Bu bölgedeki yapısal sıralamanın bnAb birleşme oranlarını ve afinitelerini etkilediğini buldular. Ek olarak, farklı zarf glikoproteinlerine bağlı bnAb'lerin kriyo-EM rekonstrüksiyonları, farklı derecelerde yapısal dinamikleri ortaya çıkardı. HDX-MS deneyleri, bnAb'lerin trimer tepesinde oldukça odaklanmış bir bağlanma ayak izine sahip olduğunu ve yapının geri kalan kısmında allosterik değişikliklerden kaçındığını gösterdi. Bu bulgular, yapısal dinamiklerin antijenitede rol oynadığını ve bnAb'lerin geniş çapraz reaktivitelerini, yüksek düzeyde odaklanmış bir şekilde bağlanarak ve çeşitli izolatlardan zarf glikoproteinlerinde bulunan değişken özelliklerin üstesinden gelerek elde ettiklerini göstermektedir.

Giriş: HIV-1 zarf glikoproteini (Env), antikorları nötralize etmek için hedeftir ve hızlı bir evrime uğrar. Env'deki yapısal çeşitlilik, viral uygunluk ve replikasyonun temel itici güçleri ile olan etkileşimlerini etkileyerek nötralizasyon duyarlılığı ve enfektivite gibi fenotipik özelliklerle sonuçlanır. Son çalışmalar Env trimerinin yüksek çözünürlüklü yapılarını bildirmiştir ancak bunlar statik idealleri temsil eder ve Env'in dinamik doğasını yansıtmaz. BnAb'lerin geniş çaplı çapraz tepkimeyi nasıl başardığını anlamak, korunan özellikleri tanımlamayı ve değişken bağlamlarla nasıl başa çıktıklarını anlamayı gerektirir.

Yöntemler ve Sonuçlar: Araştırmacılar, doğal benzeri HIV-1 Env trimerlerinden oluşan bir paneldeki yerel yapısal ve dinamik farklılıkları araştırmak için HDX-MS'yi kullandılar. BnAb'lerin hedeflediği bölgelerde yapısal sıralama ve stabilitede önemli farklılıklar buldular. Çeşitli izolatlardan oluşan daha geniş bir paneli inceleyerek, V1/V2 trimer apeksindeki epitop dinamiklerinde çarpıcı farklılıklar gözlemlediler. Apeksi hedef alan bnAb PGT145'in bağlanma kinetiği analizi, birleşme oranları ile epitop dinamikleri arasında ters bir korelasyon gösterdi.

PGT145'in yapısal ve dinamik varyasyonla nasıl başa çıktığını anlamak için araştırmacılar, diferansiyel HDX-MS gerçekleştirdi ve iki HIV-145 izolatından Env trimerlerine bağlı PGT1'in kriyo-EM yapılarını elde etti. PGT145'in trimer tepesinde oldukça odaklanmış bir bağlanma izine sahip olduğunu ve yapının geri kalanında hiçbir allosterik değişiklik gözlemlenmediğini buldular. Çalışma ayrıca Env apeksindeki korunmuş glikanların somatik hipermutasyona uğrayan antikor kalıntıları tarafından koordinasyonunu da ortaya çıkardı.

Sonuç: Çalışma, antijenitede yapısal dinamiklerin önemini ve bnAb'lerin geniş çapraz reaktivite sağlama yeteneğini vurgulamaktadır. Oldukça odaklanmış bir şekilde bağlanarak bnAb'ler, çeşitli izolatlardan alınan zarf glikoproteinlerinde bulunan değişken özelliklerden kaçınır. BnAb'ler ve Env değişkenliği arasındaki etkileşimi anlamak, etkili HIV-1 aşılarının ve terapötik müdahalelerin geliştirilmesi açısından çok önemlidir.

kaynaklar:

– DOI: 10.1038/s41467-020-19035-2