Yeni Keşifler, Güneydoğu Asya Ormanlarında Bulunan Kayıp Kıtaları Ortaya Çıkarıyor

Dikkate değer bir bilimsel buluşla, Utrecht Üniversitesi'ndeki araştırmacılar nihayet son 155 milyon yıldır ortadan kaybolduğuna inanılan, Amerika Birleşik Devletleri büyüklüğünde bir kıtanın kalıntılarını buldular. Bu keşif, Dünya'nın jeolojik tarihine dair anlayışımız ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen daha fazla kayıp kıtanın olasılığı hakkında ilgi çekici soruları gündeme getiriyor.

Daha önce uzmanlar, Argoland adı verilen bu kayıp kara parçasının okyanus tabanının altına mı battığından, daha büyük bir kara kütlesiyle birleştiğinden mi, yoksa görünmeyen bir yerde fark edilmeden yüzerek mi kaybolduğundan emin değildi. Bununla birlikte, yedi yıllık kapsamlı bir araştırmanın ardından Hollandalı araştırmacılar, Güneydoğu Asya'nın yoğun ormanlarındaki Argoland'ın bazı bölümlerini başarıyla takip etmeyi başardılar.

Dr. Eldert L. Advokaat liderliğindeki çığır açıcı çalışma, okyanuslar kapatıldığında kıtaların Pangaea olarak bilinen C şeklinde bir konfigürasyonda nasıl bir araya geldiğini gösteriyor. Geç Jura döneminde Argoland'ın yok olduğu Tetis Okyanusu bu jeolojik olaya sahne olmuştur. Kıtaların kayması nedeniyle çoğu toprak zamanla şekil değiştirse de Argoland'ın ortadan kaybolması benzersizdi.

80 milyon yıl önce Avustralya'dan ayrıldıktan sonra batan Zelandiya kıtasının aksine, Argoland'ın kaderi muhtemelen batmayla bağlantılıydı. Yitim, bir tektonik plaka diğerinin altına kayarak plakanın kenarını Dünya'nın mantosuna dönüştürdüğünde meydana gelir. Bu olay Argoland'ın yerinin belirlenmesinde zorluklara neden oldu; çünkü dalma ve dağların oluşumu gibi tipik batma işaretleri belirgin değildi.

İşleri daha da karmaşık hale getiren şey, Argoland'a ait olduğuna inanılan parçaların daha önce Myanmar ve Endonezya'da bulunmasıydı. Bununla birlikte, bu örneklerin Avustralya'dan ayrılanlardan çok daha eski olduğu ortaya çıktı ve bu da bilinmeyen ek bir kayıp kara kütlesinin varlığını akla getirdi. ABD büyüklüğünde bir kıtanın yok olacağı iması, başka kaç kıtanın benzer bir kaderi paylaştığına dair soruları gündeme getiriyor.

Dr. Advokaat ve Dr. Douwe JJ van Hinsbergen, araştırmaları sayesinde Argoland'ın yolculuğunu ortaya çıkardı. Başlangıçta mikrokıtalara bölünerek daha ince ama daha yoğun okyanus kabuğuyla karakterize edilen daha küçük okyanus havzaları oluşturdu. Bu parçalar, Güneydoğu Asya'nın yemyeşil ormanlarına gömülmeden önce sonunda ayrıldı ve sürüklendi.

Bu çığır açıcı keşif, Dünyanın dinamik jeolojik geçmişine ışık tutuyor ve Pangea hakkındaki anlayışımızı genişletiyor. Çalışma sadece kıtaların nasıl parçalandığını ve geliştiğini araştırmakla kalmıyor, aynı zamanda kıtaların büyümesine dair bilgiler de sunuyor. Kayıp kıtaların gizemlerini çözerken, bu bilgi biyolojik çeşitlilik ve iklim gibi alanlarda çok sayıda keşfin kilidini açma potansiyeline sahip.

Bulmacanın son kayıp parçasının Argoland'da bulunmasıyla birlikte araştırmacılar artık diğer kayıp kıtaların olasılığını keşfetmeye hevesli. Özellikle Pasifik Okyanusu, Alaska ve Britanya Kolumbiyası'nın dağ kuşaklarında saklanan potansiyel kayıp bölgeleriyle daha ileri araştırmalar için ilgi çekici bir fırsat sunuyor.

FAQ

Yitim nedir?

Yitim, bir tektonik plakanın diğerinin altına kaydığı ve plakanın kenarının Dünya'nın mantosuna geri dönüşümüne yol açan jeolojik bir süreçtir.

Kıta kayması nedir?

Kıta kayması, tektonik plakaların hareketi nedeniyle Dünya kıtalarının zaman içindeki hareketini ve kaymasını ifade eder.

Pangea nedir?

Pangea, yaklaşık 335-175 milyon yıl önce var olan ve mevcut tüm kıtaların bir araya gelmesinden oluşan süper kıtadır.

Zelanda nedir?

Zealandia, milyonlarca yıl önce Avustralya'dan ayrılan ve çoğunlukla Güney Pasifik'in altında yer alan batık bir kıtadır.