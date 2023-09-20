Tarihsel İklim Değişimleri Erken İnsan Melezleşmesinde Rol Oynadı

Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, atmosferik CO2 seviyelerindeki dalgalanmaların ve bunun sonucunda iklim ve bitki örtüsünde meydana gelen değişikliklerin, erken insan türlerinin ne zaman ve nerede çiftleştiğini etkileyen önemli faktörler olduğunu ortaya koyuyor. Modern insanlar, Neandertaller ve Denisovalılar gibi diğer hominin türlerinden miras kalan küçük bir DNA yüzdesine sahiptir.

Güney Kore ve İtalya'dan iklim uzmanları ve paleo-biyologlardan oluşan uluslararası bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, farklı türler arasındaki melezleşme kalıplarını anlamak için paleo-antropolojik kanıtlar, genetik veriler ve geçmiş iklimlere ilişkin süper bilgisayar simülasyonları kullanıldı. Neandertallerin ve Denisovalıların farklı çevresel tercihlere sahip olduğunu buldular. Denisovalılar kuzey ormanları ve tundra bölgeleri gibi soğuk ortamlara daha iyi uyum sağlarken, Neandertaller ılıman ormanları ve otlakları tercih ediyordu.

Araştırmacılar, sıcak buzul arası dönemlerde bu farklı habitatların coğrafi örtüşmesini analiz etmek için bilgisayar simülasyonları kullandılar. Bu örtüşme dönemlerinde, türler arasında karşılaşma ve etkileşim için daha fazla fırsat olduğunu ve bu durumun melezleşme olasılığını artırdığını buldular. Simülasyonlar aynı zamanda yaklaşık 78,000 ve 120,000 yıl önce meydana gelen bilinen melezleşme olaylarıyla da uyumluydu.

Araştırmacılar, melezleşmenin iklimsel faktörlerini daha iyi anlamak için, son 400,000 yılda Avrasya'daki bitki örtüsü desenlerinin nasıl değiştiğini inceledi. Yüksek düzeyde atmosferik CO2 ve ılıman buzullar arası koşulların, ılıman ormanların batıya doğru Orta Avrasya'ya doğru genişlemesine neden olduğunu ve Neandertaller için Denisovan bölgelerine yayılma koridorları oluşturduğunu keşfettiler.

Araştırmacıların karşılaştığı zorluklardan biri, sınırlı veri olduğundan Denisovalılar için tercih edilen iklim koşullarını tahmin etmekti. Bununla birlikte, insan türleri arasındaki bilinen atasal ilişkileri açıklamak için yeni istatistiksel araçlar geliştirdiler ve bu da onların potansiyel Denisova habitatlarını tahmin etmelerine olanak tanıdı. Şaşırtıcı bir şekilde analiz, Rusya ve Çin'in yanı sıra Kuzey Avrupa'nın da Denisovalılar için uygun bir ortam olabileceğini gösterdi.

Bu çalışma, iklim değişikliği, habitat değişimleri ve insan genetik çeşitliliği arasındaki ilişkiye dair değerli bilgiler sağlıyor. Araştırmacılar, bu tarihsel kalıpları anlayarak, farklı popülasyonlardaki melezleşmenin genetik izlerini daha fazla araştırabilir ve ortak atalarımızı daha iyi anlayabilirler.

Referans:

Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione ve Marina Melchionna, "İklim değişiklikleri Avrasya'da homininlerin melezleşme olaylarını düzenledi", 10 Ağustos 2023, Bilim .

DOI: 10.1126/science.add4459