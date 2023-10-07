Bilim Adamları Yeni Kullanımlar İçin Nadir Yüklü Altın İyonu Oluşturuyor ve Stabilize Ediyor

Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bilim adamları, Au2+ adı verilen nadir yüklü bir altın çeşidini başarıyla yarattı ve stabilize etti. Bu buluş, bu ilgi çekici elementel metal için bir dizi yeni uygulamaya olanak tanıyor.

Altın atomlarının büyük pozitif yüklerine sahip benzersiz özellikleri, çekirdeklerindeki çok sayıda protondan kaynaklanmaktadır. Bu kuvvetler, özel göreliliğin hızlanma üzerindeki etkileriyle birleştiğinde, elektronların belirli düzenlemelerini diğerlerinden daha olası hale getirir. Sonuç olarak, bir veya üç elektronun kaybı, iki elektronun kaybından daha yaygındır.

Au2+ iyonlarını stabilize etmek için kimyagerler, onları güneş panelleri ve elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılan, halojenür perovskit adı verilen kristalimsi bir malzemeye hapsettiler. Kristaldeki elementlerin spesifik konfigürasyonu, Au2+ iyonlarının benzersiz durumunu korudu. Bilim insanları, sezyum klorür tuzu, Au3+ klorür, su, hidroklorik asit ve az miktarda C vitamini içeren bir formül kullanarak Au3+ iyonlarını bir elektron bağışı yoluyla Au2+'ya dönüştürmeyi başardılar.

Altın, dövülebilirliği ve kimyasal reaksiyonlara karşı direnci ile bilinir ve bu da onu çeşitli uygulamalar için arzu edilen bir element haline getirir. Au2+'nın kararlı bir formunun keşfiyle birlikte, daha fazla araştırma onun optik ve elektronik özelliklerinin incelenmesine odaklanacak. Bu özellikler potansiyel olarak elektronik gibi alanlarda değiştirilebilir ve kullanılabilir.

Kararlı Au2+ perovskitin başarılı sentezi başlangıçta bilim adamları tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak artık bu yeni malzemenin sunduğu olanakları keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar. Araştırma Nature Chemistry'de yayınlandı.

kaynaklar:

– Lindquist ve diğerleri, Doğa Kimyası, 2023