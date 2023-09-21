Mitokondri DNA'sı Neden Anneden Geçiyor?

Nature Genetics'de yayınlanan yeni bir çalışma, mitokondriyal DNA'nın (mtDNA) esas olarak annelerden yavrularına aktarılmasının nedenine ışık tuttu. Hücrelerin güç santralleri olarak bilinen mitokondri, hücresel işlevler için gerekli enerjiyi üretir. Bu organel tamamen annenin DNA'sında bulunan genetik reçeteden yapılmıştır, babanın mtDNA'sının ise hiçbir rolü yoktur.

İnsan sperm hücreleri üzerinde yapılan araştırmalarda döllenmeden önce sağlam bir mtDNA bulunamadı; bu da mitokondride erkek mtDNA'nın bulunmadığını gösteriyor. Araştırmanın yazarları, insan spermatozoasının mtDNA'dan yoksun olduğu ve memelilerde mitokondriyal genomun çoğunlukla anneden miras alındığı sonucuna vardı.

Bu fenomenin olası bir açıklaması, mitokondriyal genomun nükleer genoma kıyasla daha yüksek mutasyon oranıdır. Hücre bölünmesi sırasında mitokondri yavru hücreler arasında rastgele dağıtılır, bu da bazı hücrelerin yetersiz mitokondri almasına yol açabilir. Bu, mtDNA'da artan mutasyonlara ve bölünmelere neden olabilir. Sperm hücrelerinin sınırlı bir ömrü vardır ve döllenmek üzere yumurtaya ulaşmak için büyük miktarda enerji tüketmeleri gerekir. Sperm hücrelerinde mtDNA'nın varlığı, hızlı enerji tüketimi nedeniyle mutasyonların birikmesine neden olabilir.

Bunun tersine, yumurta hücreleri enerji için kendi mitokondrilerine güvenmezler. Enerjiyi komşu hücrelerden alıyorlar, bu da sağlıklı mtDNA'yı gelecek nesillere aktarmalarını sağlıyor. Bu, mtDNA'nın anneden kalıtımının neden yaygın olduğunu açıklıyor.

Bu çalışma mtDNA'nın anneden kalıtımı hakkında bilgi sağlarken, mtDNA aktarımının her iki ebeveynden de geldiği nadir vakaları açıklamıyor. Ancak bu bulgular, yumurta veya sperm yoluyla aktarılabilen doğurganlık bozukluklarının anlaşılmasına yardımcı olabilir. Dahası, mitokondriyal replasman tedavisindeki son gelişmeler, üç farklı kişiden DNA taşıyan çocukların doğmasına olanak tanıyarak hedeflenen mutasyonların ve genetik hastalıkların potansiyelini ortaya çıkardı. MtDNA'nın yaşamdaki hayati rolüne rağmen, onun kökenleri ve işlevleri hakkında hâlâ öğrenilecek çok şey var.

Kaynaklar: Doğa Genetiği