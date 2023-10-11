Alternatif Yöntem Soğurma Spektrumu Simülasyonu için Hesaplama Süresini Azaltır

Fizikçi Tárcius Nascimento Ramos ve ekibi tarafından, absorpsiyon spektrumlarının bilgisayar simülasyonu için gereken süreyi azaltmak amacıyla alternatif bir hesaplama yöntemi geliştirildi. INDO/S (Spektroskopik Parametreleştirme ile Diferansiyel Örtüşmenin Orta Düzey İhmal Edilmesi) olarak bilinen yöntem, mevcut baskın yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) yöntemiyle karşılaştırıldığında daha verimli ve uygun maliyetli bir yaklaşım sunmaktadır.

Simülasyon, düşük enerjili fotonları soğurma olasılığı yüksek olan moleküllerin incelenmesinde önemli bir araçtır. Bu moleküller, yüksek çözünürlüklü mikroskopi, veri depolama ve tıbbi tedaviler dahil olmak üzere geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bununla birlikte, büyük molekülleri simüle etmek, önemli miktarda hesaplama gücü gerektirir ve işlenmesi genellikle günler, hatta aylar alır.

INDO/S yöntemi, doğası gereği yaklaşık olarak kabul edilmesine rağmen, büyük moleküler bileşiklerin teorik çalışmalarında oldukça verimli olduğu kanıtlanmıştır. Hesaplama açısından maliyetli hesaplamaları deneysel spektroskopik verilerden elde edilen tablolanmış değerlerle değiştiren yöntem, hesaplama süresini geleneksel bir bilgisayarda yaklaşık dört saate önemli ölçüde azalttı.

Ramos ve ekibi stilbenden türetilmiş büyük bir molekülün bir ve iki fotonlu absorpsiyon spektrumlarını incelemek için INDO/S yöntemini kullandı. 200'den fazla karbon, oksijen ve hidrojen atomundan oluşan molekül, esnekliği ve şekil değiştirme özellikleri nedeniyle benzersiz zorluklar ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu moleküllerin absorpsiyon spektrumlarını mikroskobik düzeyde karakterize ederek, yarı deneysel INDO/S yönteminin, çözeltideki büyük moleküllerin absorpsiyon özelliklerini tahmin etmek için en uygun yöntem olduğunu buldular. Bu bulguların, çeşitli uygulamalarda daha yüksek verimliliğe sahip yeni bileşikler geliştirmeyi amaçlayan moleküler mühendisler için önemli sonuçları vardır.

İki fotonlu absorpsiyonun en önemli avantajlarından biri, yüksek uzaysal çözünürlüğüdür; bu, onu çevredeki yapılara minimum zarar vererek derin dokuların mikroskopi görüntülemesine uygun hale getirir. Ek olarak, iki fotonlu absorpsiyon, birim başına yüksek yoğunluklu kodlamayla veri depolama amacıyla hassas 3 boyutlu yapıların oluşturulmasına olanak tanır.

Bu çalışma, absorpsiyon spektrumlarının bilgisayar modellemesi alanında ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil etmekte ve karmaşık moleküler sistemlerin hesaplamalı araştırmaları için yeni olanaklar sunmaktadır.

kaynaklar:

– Kimyasal Fizik Dergisi

– FAPESP Ajansı