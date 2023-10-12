Antarktika'daki Buz Raflarının Neredeyse Yarısı Son 25 Yılda Küçüldü

Leeds Üniversitesi'nden bilim insanları, Antarktika'daki buz raflarının neredeyse yarısının son 25 yılda küçüldüğünü ortaya koyan bir çalışma yürüttüler; bunun ana nedeninin muhtemelen insan kaynaklı küresel ısınma olduğunu ortaya koydu. Kıtayı çevreleyen 162 buz rafından 71'inin hacmi azalarak okyanuslara 7.5 trilyon ton erimiş su saldı. Antarktika'nın ılık suya maruz kalan batı yakasındaki buz raflarının boyutları büyük ölçüde küçülürken, kıyıya yakın soğuk suyla korunan doğu tarafındaki buz rafları ya aynı kaldı ya da hacim olarak arttı. Bu net buz kaybı 7.5 trilyon tona denk geliyor.

Scientific Advances dergisinde yayınlanan çalışmada, buz raflarının sağlığını değerlendirmek için 100,000'den fazla uydu radar görüntüsü kullanıldı. Antarktika'nın batı yakasının deniz tabanındaki su sıcaklıklarının 2°C'ye yakın olduğu ve bu sıcaklığın üzerindeki buzları eritmeye yetecek kadar sıcak olduğu bulundu. Öte yandan doğu yakasında deniz sıcaklıkları daha soğuktur.

Besinleri, ısıyı ve karbonu hareket ettiren bir “taşıma bandı” görevi gören buz raflarının küresel okyanus dolaşımı üzerinde önemli sonuçları olacak. Buzun erimesi, tuzlu okyanus suyuna tatlı su ekleyerek onun daha hafif olmasına ve daha yavaş batmasına neden olarak dolaşım sistemini zayıflatır. Çalışma aynı zamanda buz raflarının neredeyse yarısının, küçülme ve ardından yeniden büyüme döngülerinden geçeceği yönündeki beklentilerin aksine, herhangi bir iyileşme belirtisi olmadan daraldığını buldu.

Araştırmanın baş araştırmacısı Dr. Benjamin Davison, buz kaybının başlıca nedeninin muhtemelen insan kaynaklı küresel ısınma olduğunu öne sürüyor. Eğer kayıp doğal iklim değişikliğinden kaynaklanıyor olsaydı, batı buz raflarında buzun yeniden büyümesine dair işaretler olurdu.

Buz rafları, buzun buzullardan okyanuslara akışını yavaşlatmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Buz rafları zayıfladığında veya boyutları küçüldüğünde buzullardan buz kaybı oranı artar. Özellikle Getz Buz Sahanlığı, çalışma dönemi boyunca 1.9 trilyon tonluk buz kaybıyla en büyük buz kaybını yaşadı. Bu kaybın büyük kısmı buzağılamadan ziyade buz rafının tabanındaki erimeden kaynaklandı.

Çalışma, buz raflarının erime ve buzağılama nedeniyle sürekli olarak yıprandığını vurgularken, Antarktika'nın doğu tarafındaki Amery Buz Sahanlığı, daha soğuk çevresi nedeniyle aslında 1.2 trilyon ton buz kazandı. Bu araştırma, iklim ısınmaya devam ettikçe gelecekteki değişiklikleri takip etmek için temel bir önlem sağlıyor.

kaynaklar:

– Leeds Üniversitesi'ndeki araştırmacıların önderlik ettiği çalışma

– Scientific Advances dergisinde yayınlandı