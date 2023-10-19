Dünya'ya Doğru İlerleyen Kriyovolkanik Kuyruklu Yıldız: 12P/Pons-Brooks

12P/Pons-Brooks olarak bilinen devasa bir kriyovolkanik kuyruklu yıldız şu anda Dünya'ya doğru ilerliyor. Everest Dağı'nın üç katı büyüklüğündeki bu kuyruklu yıldız, geçtiğimiz dört ayda ikinci patlamasını gerçekleştirerek 5 Ekim'de yakın zamanda patladı.

Bu kuyruklu yıldızı benzersiz kılan, bileşimidir. Dailymail'e göre 12P/Pons-Brooks, gazlı içecek şişesindeki karbonatlaşmaya benzer bir olay yaratan buz, toz ve gazlardan oluşuyor. Kuyruklu yıldızın katı çekirdeğinin 18.6 km (30 mil) çapa sahip olduğu tahmin edilmektedir ve güneş tarafından ısıtıldığında, bir patlama meydana gelene kadar içeride basınç birikir ve çekirdeğin kabuğundaki çatlaklardan donmuş kalıntılar açığa çıkar.

En son patlama sırasında gözlemciler, çekirdeği çevreleyen gaz bulutu olan komanın "boynuzlu" göründüğünü fark ettiler. Bu boynuz benzeri şeklin kesin nedeni hala bilinmiyor, ancak uzmanlar bunun, kriyovolkanik menfezin kendine özgü şekli ve malzemenin benzersiz bir akış modeliyle dışarı atılmasına neden olan bir tür tıkanıklık nedeniyle olabileceğine inanıyor. Hatta bazıları kuyruklu yıldızın görünümünü Yıldız Savaşları'ndaki Millennium Falcon uzay aracıyla karşılaştırdı.

Korkunç gidişatına ve şekline rağmen, 12P/Pons-Brooks'un doğrudan "derin bir darbe" tehdidi bulunmuyor. Kuyruklu yıldız 2024 yılında Dünya'nın yakınından geçene kadar çıplak gözle görülemeyecek, 2095 yılına kadar da yakınlarımıza dönmeyecek. Ancak kuyruklu yıldız patlamaya devam ederse önümüzdeki yıllarda daha fazla ilgi çekebilir.

12P/Pons-Brooks, aktif buz volkanlarına sahip bilinen 20 kuyruklu yıldızdan biridir ve ilk kez Temmuz 1812'de Jean-Louis Pons tarafından tanımlanmıştır.

kaynaklar:

- Günlük posta

– New York Post

– Uzay Hava Durumu Arşivi