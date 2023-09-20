Ayna Görüntüleri: Araştırmacılar Laboratuvarda Alice Yüzüklerini Gözlemliyor

ABD ve Finlandiya'daki araştırmacılar ilk kez Alice halkalarını laboratuvarda gözlemlediler. Alice halkaları, Lewis Carroll'un "Aynanın İçinden" adlı romanındaki ayna benzeri portaldan esinlenerek, içlerinden geçen tüm tek kutupların yüklerini tersine çeviren halka benzeri girdaplardır. Deneyde ultra soğuk atomlar kullanıldı ve parçacık fiziği ve kozmolojideki temel süreçlere dair içgörüler sağlayabilirdi.

Ekibin keşfi, yaklaşık 35 yıl önce ortaya çıkan iki araştırma hattını birleştirdi. Araştırmalardan biri, uzay-zamandaki varsayımsal 1 boyutlu kusurlar olan kozmik sicimleri içeriyor. Bu sicimler, maddeyi antimaddeye dönüştürebildikleri için kozmoloji açısından potansiyel olarak derin anlamlara sahip olabilir. Eğer kozmik sicimler mevcut olsaydı, bunlara Alice sicimleri denirdi.

İkinci araştırma çizgisi, uzaydaki tekil yük noktaları olan tek kutuplara odaklanıyor. Monopoller ve sicimler, manyetik, elektrik veya kuark renk yükleri olabilen korunmuş topolojik yükleri taşıyabilir. 1980'lerde araştırmacılar, yakından gözlemlendiğinde monopollerin deforme olup Alice halkası adı verilen halka benzeri bir yapıya dönüşebileceğini fark ettiler.

Alice halkasının ilginç bir özelliği, ortasından başka bir monopolün geçmesi durumunda monopolün bir antipartiküle dönüşmesidir. Bu, antimaddenin maddeye hakim olduğu aynalı bir evreni gösterir.

2015 yılında, araştırmacıların Bose-Einstein yoğunlaşmasında bir tek kutup (mutlak sıfıra yakın soğutulmuş rubidyum atomlarından oluşan bir gaz) oluşturmasıyla bir atılım meydana geldi. Son çalışma, bir yoğunlaşma içindeki monopollerin zaman içindeki gelişimini gözlemlemek için deneysel teknikleri simülasyon yöntemleriyle birleştirdi. Araştırmacılar, monopollerin Alice halkalarına dönüştüğünü buldular ve monopol geliştikçe Alice halkalarının çeşitli özelliklerini doğrudan gözlemleyebildiler.

Bu bulguların kuantum sıvılarına ilişkin anlayışımız açısından çıkarımları var; maddeyi antimaddeye dönüştüren yapıların belirli koşullar altında kendiliğinden ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Araştırmacılar deneylerinin evrendeki temel süreçleri keşfetmek için değerli bir platform sunabileceğini umuyorlar.

Kaynak: Doğa İletişimi

Tanımlar:

– Alice halkaları: “Aynanın İçinden” filmindeki ayna benzeri portaldan esinlenerek, içlerinden geçen tek kutupların yüklerini çeviren halka benzeri girdaplar

– Monopoller: uzaydaki tekil yük noktaları

– Kozmik sicimler: Kozmoloji açısından potansiyel olarak derin etkileri olan, uzay-zamandaki varsayımsal 1 boyutlu kusurlar

Kaynak: Doğa İletişimi