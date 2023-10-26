NASA, Dünya'nın Yakın Mesafesinden Geçen Asteroid 2023 TG14'ü Takip Ediyor

NASA yakın zamanda Asteroid 2023 TG14'ün Dünya'ya yakın yaklaşımı hakkında yeni bilgiler sağladı. Asteroid 2023 TG14 olarak adlandırılan bu asteroit şu anda gezegenimize doğru yol alıyor ve 26 Ekim'de yanından geçmesi bekleniyor. NASA, NEOWISE ve Pan-STARRS gibi uydu ve teleskopların bir kombinasyonunu kullanarak yörüngesini yakından izliyor.

Asteroid 2023 TG14'ün Dünya'ya en yakın yaklaşmasını 1.5 milyon kilometre mesafeden yapması bekleniyor. Yörüngesini takip ederek saatte yaklaşık 24,153 kilometre hızla hareket ediyor. Bu özel asteroit, yarı ana eksenlerinin Dünya'nınkinden daha büyük olmasıyla karakterize edilen, Dünya'ya Yakın Asteroitlerin Apollo grubuna aittir.

Bu uzay kayasının yakınlığı bazılarını endişelendirse de NASA bunun herhangi bir tehdit oluşturmadığını garanti ediyor. Yalnızca 77 metrelik genişliğiyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne olarak sınıflandırılmamaktadır. Perspektife koymak gerekirse, asteroitin boyutu bir uçakla karşılaştırılabilir. Üstelik bu onun Dünya ile ilk karşılaşması değil, çünkü daha önce 4.1 Ekim 16'de 1917 milyon kilometre uzaktan geçmişti.

Gelecekteki karşılaşmalara gelince, Asteroid 2023 TG14, 24 Ekim 2024'te yaklaşık 2.5 milyon kilometre uzaklıktan başka bir yakın yaklaşıma sahip olacak. Bilim insanları, sürekli gözlem ve araştırma yoluyla bu gök cisimlerini ve yörüngelerini daha iyi anlamayı amaçlıyor. İç yapıları ve ağırlık dağılımları incelenerek, DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) Görevleri gibi gelecekteki uzay görevlerine yardımcı olabilecek değerli bilgiler toplanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Asteroit 2023 TG14 nedir?

Asteroid 2023 TG14, şu anda Dünya'ya doğru ilerlemekte olan ve 26 Ekim 2023'te yakın yaklaşması beklenen, Dünya'ya Yakın bir Asteroiddir.

Asteroit 2023 TG14 ne kadar büyük?

NASA'ya göre Asteroid 2023 TG14, yaklaşık olarak 77 feet genişliğinde olup, boyut olarak bir uçağa benzer.

Asteroid 2023 TG14 Dünya için bir tehdit midir?

Hayır, Asteroid 2023 TG14, Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne olarak sınıflandırılmamaktadır ve Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır.

Asteroid 2023 TG14 gelecekte Dünya'nın yanından tekrar geçecek mi?

Evet, Asteroid 2023 TG14'ün 24 Ekim 2024'te yaklaşık 2.5 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya bir kez daha yaklaşması bekleniyor.