Yapay Zeka Destekli Video Analizi Kuş Davranışı Araştırmalarında Devrim Yaratabilir

Alberta Üniversitesi'ndeki bir bilgisayar bilimi öğrencisi, kırmızı kanatlı karatavukların ve yuvalarının davranışlarını inceleyen araştırma videolarının analizini geliştirmek için yapay zekadan (AI) yararlanıyor. Video analizi parazitizmin kuş davranışları üzerindeki etkilerini anlamak için hayati önem taşımaktadır. Belirli kuşları ve eylemlerini tanımlamaya yönelik mevcut yöntem, saatlerce süren video görüntülerinin manuel olarak incelenmesini ve farklı seslerinin dinlenmesini gerektiriyor. Bu süreç zaman alıcıdır ve kuş biyolojisi konusunda uzmanlık gerektirir.

Ancak yapay zeka destekli video analizi, bireysel kuşların ve etkinliklerinin tespitini otomatikleştirerek kuş davranışı araştırmalarında devrim yaratma potansiyeline sahip. Bu projede çalışan öğrenci Priscilla Adebanji, ham görüntüleri iyileştirmek ve kuşların civcivlerini beslemek için yuvalarını tam olarak ne zaman ziyaret ettiklerini ve yuvaya girip girmediklerini belirlemek için bilgisayarlı görüş araçlarını ve hareket algılama algoritmalarını kullandı. Bu otomasyon, videoları incelemek için gereken süreyi önemli ölçüde azaltarak veri toplama sürecini daha verimli hale getiriyor.

Adebanji tarafından geliştirilen yazılımın hala daha fazla geliştirilmesi gerekiyor ancak potansiyeli umut verici. Araştırma amaçlı veri toplamada zamandan ve emekten tasarruf etmenin yanı sıra hayvan biyolojisi alanında daha geniş uygulamalara da sahip olabilir. Teknoloji, ekolojik araştırma yeteneklerini genişleterek çeşitli türlere ve projelere uygulanabilir.

Program üzerinde gelecekte yapılacak çalışmalar arasında, kuşların yuvalarına ziyaret sürelerinin analiz edilmesi ve kuş seslerinin analizi yoluyla cinsiyetin belirlenmesi yer alacak. Ayrıca araştırmacılar bu teknolojinin kemirgenler gibi diğer hayvanlara da uygulanabilirliğini araştırmayı planlıyor.

Bu proje, bilgisayarlı görme ve yapay zeka alanındaki zorlukları ve fırsatları ortaya koyuyor. Araştırmacılar, gerçek dünya senaryoları ve bilinmeyen faktörlerle çalışarak, sürücüsüz araçlar ve drone'lar da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara uygulanabilecek yenilikçi çözümler geliştirmeyi başardı.

Genel olarak, kuş davranışı araştırmalarında yapay zeka destekli video analizinin kullanılması, veri toplama süreçlerini kolaylaştırma ve ekolojik araştırma yeteneklerini geliştirme potansiyeline sahiptir. Bu proje, katılan öğrenciler için yeni fırsatlar açarak yapay zeka alanında bir kariyere ilgi duymalarını sağladı ve bilgilerinin gerçek dünyada uygulanmasını sağladı.

Kaynak: Alberta Üniversitesi