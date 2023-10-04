Küresel Yarı İletken Endüstrisi: Karmaşık Tedarik Zincirleri ve Jeopolitik Hususlar

Yarı iletken endüstrisi, modern elektroniklerin kritik bir bileşeni olup, ev aletlerinden askeri teçhizata kadar geniş bir uygulama yelpazesine hizmet etmektedir. Tarihsel olarak sektör Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetindeydi ancak küreselleşme ve teknolojik karmaşıklık, üretim zincirinin farklı ülkeler arasında dağılmasına yol açtı.

Yarı iletken endüstrisindeki kilit oyuncular arasında üretimin çeşitli aşamalarında yer alan şirketler bulunmaktadır. Örneğin, ABD merkezli Cadence Design ve Synopsis, elektronik tasarım otomasyon araçları pazarının %90'ını kontrol ederken, Hollanda'dan ASML, gelişmiş litografi ekipmanının tek tedarikçisidir. Tayvan ve Güney Kore de yarı iletken üretiminde, özellikle de son pazar ve bellek yongası üretiminde önemli roller oynuyor.

Çin, dünyanın en büyük çip tüketicisi ve elektronik ürünlerin önde gelen üreticisi olarak küresel yarı iletken endüstrisinde önemli bir oyuncudur. Birçok küresel çip üreticisi, kendi pazarına hitap etmek için Çin'de üretim tesisleri kurdu. Ayrıca Çin, yarı iletken üretimi için gerekli olan nadir metallerin önemli bir tedarikçisidir.

Mevcut küresel yarı iletken endüstrisi oldukça birbirine bağımlıdır ve hiçbir ülke baştan sona bağımsız olarak bir mikroçip üretemez. Ancak Çin'in teknolojik gelişimi ve bunun ABD'nin ulusal çıkarları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler, daha sıkı ihracat kontrol önlemlerine yol açtı. ABD, 2018 gibi erken bir tarihte, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ZTE gibi Çinli teknoloji şirketlerine kısıtlamalar getirmişti. Bu önlemler, yarı iletken üretiminde ABD teknolojisine olan bağımlılığın altını çizdi.

ABD, bazı Çinli şirketleri kısıtlama listelerinden çıkarmaya yönelik adımlar atsa da Çin'e yönelik teknoloji politikasının temeli değişmedi. Yarı iletken endüstrisinin jeopolitik nedenlerden dolayı artan bölgesel parçalanması, tedarik zincirinde aksamalara ve ilgili tüm taraflar için maliyetlerin artmasına neden olabilir.

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