Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Küresel Yarı İletken Endüstrisi: Karmaşık Tedarik Zincirleri ve Jeopolitik Hususlar

ByGabriel Bota

Ekim 4, 2023
Küresel Yarı İletken Endüstrisi: Karmaşık Tedarik Zincirleri ve Jeopolitik Hususlar

Yarı iletken endüstrisi, modern elektroniklerin kritik bir bileşeni olup, ev aletlerinden askeri teçhizata kadar geniş bir uygulama yelpazesine hizmet etmektedir. Tarihsel olarak sektör Amerika Birleşik Devletleri'nin hakimiyetindeydi ancak küreselleşme ve teknolojik karmaşıklık, üretim zincirinin farklı ülkeler arasında dağılmasına yol açtı.

Yarı iletken endüstrisindeki kilit oyuncular arasında üretimin çeşitli aşamalarında yer alan şirketler bulunmaktadır. Örneğin, ABD merkezli Cadence Design ve Synopsis, elektronik tasarım otomasyon araçları pazarının %90'ını kontrol ederken, Hollanda'dan ASML, gelişmiş litografi ekipmanının tek tedarikçisidir. Tayvan ve Güney Kore de yarı iletken üretiminde, özellikle de son pazar ve bellek yongası üretiminde önemli roller oynuyor.

Çin, dünyanın en büyük çip tüketicisi ve elektronik ürünlerin önde gelen üreticisi olarak küresel yarı iletken endüstrisinde önemli bir oyuncudur. Birçok küresel çip üreticisi, kendi pazarına hitap etmek için Çin'de üretim tesisleri kurdu. Ayrıca Çin, yarı iletken üretimi için gerekli olan nadir metallerin önemli bir tedarikçisidir.

Mevcut küresel yarı iletken endüstrisi oldukça birbirine bağımlıdır ve hiçbir ülke baştan sona bağımsız olarak bir mikroçip üretemez. Ancak Çin'in teknolojik gelişimi ve bunun ABD'nin ulusal çıkarları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler, daha sıkı ihracat kontrol önlemlerine yol açtı. ABD, 2018 gibi erken bir tarihte, yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ZTE gibi Çinli teknoloji şirketlerine kısıtlamalar getirmişti. Bu önlemler, yarı iletken üretiminde ABD teknolojisine olan bağımlılığın altını çizdi.

ABD, bazı Çinli şirketleri kısıtlama listelerinden çıkarmaya yönelik adımlar atsa da Çin'e yönelik teknoloji politikasının temeli değişmedi. Yarı iletken endüstrisinin jeopolitik nedenlerden dolayı artan bölgesel parçalanması, tedarik zincirinde aksamalara ve ilgili tüm taraflar için maliyetlerin artmasına neden olabilir.

Kaynak: Yok

By Gabriel Bota

İlgili Mesaj

Bilim

Aditya'nın L1 Misyonu 1 Günde L18 Noktasına Ulaşma Yolunda: ISRO Başkanı

Ekim 8, 2023 Robert Andrew
Bilim

DLR, Mars ve Ay Keşif Robotları için Test Ortamı Oluşturuyor

Ekim 8, 2023 Robert Andrew
Bilim

Yeni Araştırmalar, İnsanların Amerika Kıtasında Düşünüldüğünden Çok Daha Önce Yaşadığını Öne Çıkarıyor

Ekim 8, 2023 Robert Andrew

Kaçırdın

Bilim

Aditya'nın L1 Misyonu 1 Günde L18 Noktasına Ulaşma Yolunda: ISRO Başkanı

Ekim 8, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

DLR, Mars ve Ay Keşif Robotları için Test Ortamı Oluşturuyor

Ekim 8, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

Yeni Araştırmalar, İnsanların Amerika Kıtasında Düşünüldüğünden Çok Daha Önce Yaşadığını Öne Çıkarıyor

Ekim 8, 2023 Robert Andrew 0 Yorumlar
Bilim

Muhteşem Draconid Meteor Yağmuru Ontario'da Şükran Günü Hafta Sonu Gökyüzünü Aydınlatacak

Ekim 8, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar