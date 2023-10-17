Ziraat Uzmanları Hormon Tedavisi ve Zeolitin Bitkileri Ağır Metallerden Koruyabileceğini Keşfediyor

RUDN Üniversitesi'ndeki tarım uzmanları tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırma, melatonin hormonu ve zeolit ​​mineralinin, ağır metallerin bitkiler üzerindeki tehlikeli etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, melatoninin bitki hücrelerini kadmiyumun neden olduğu tahribattan koruduğunu, zeolitin ise besin maddelerinin kullanılabilirliğini artırdığını ve tehlikeli metallerin bitkiler tarafından emilmesini önlediğini buldu.

Kadmiyum gibi ağır metallerin bitki sürgünlerindeki konsantrasyonu giderek artıyor ve hem tarım hem de insan sağlığı açısından risk oluşturuyor. Önemli bir kirletici olan kadmiyum, endüstriyel ve tarımsal atıklar yoluyla toprağa karışmaktadır. Bitkilerde azot ve karbonhidrat metabolizmasını bozarak hücre zarlarına zarar vererek tarım ve orman topraklarının kirlenmesine neden olur.

Ziraat uzmanları bambuyu örnek olarak kullanarak deneyler yaptılar. Farklı seviyelerde kadmiyum kirliliği olan toprakta bambu yetiştirdiler ve bitkilere farklı miktarlarda melatonin ve zeolit ​​püskürttüler. Sonuçlar, her iki maddenin de bambudaki kadmiyum kirliliğini nötralize ettiğini ve toprağın besin içeriğini arttırdığını gösterdi.

En uygun takviye dozunun 150 mikromol melatonin ve 15 gram zeolit ​​olduğu bulundu. Bu kombinasyon bitkilerin antioksidan sistemini geliştirdi, kadmiyumun zararlı etkilerini azalttı ve gerekli besin maddelerinin bulunabilirliğini arttırdı. Zeolit ​​topraktaki kadmiyumu hareketsizleştirerek bambudaki birikimini azaltırken, melatonin geçirgenliği düzenleyerek ve antioksidan aktiviteyi artırarak bitki hücrelerini korudu.

Genel olarak, bu çalışmanın bulguları, bitkileri ağır metal kirliliğinden korumada etkili yöntemler olarak hormon terapisinin ve zeolitin potansiyelini göstermektedir. Farklı bitki türleri ve çevre koşullarındaki uygulamalarını araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kaynak:

Abolghassem Emamverdian ve diğerleri, Melatonin ve zeolitin birlikte uygulanması, antioksidan kapasiteyi, osmolit birikimini, bitki besin kullanılabilirliğini artırarak ve kadmiyum emilimini azaltarak kadmiyum altında bambu toleransını artırır, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433