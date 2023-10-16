Penn Eyaleti Araştırmacıları Hücreden Hücreye Kavşaklarda Kompleks Keşfediyor

Penn State Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, hücresel bağlantıların çeşitli düzeylerdeki karmaşık işleyişini incelemek için ileri görüntüleme teknikleri kullandılar. Hastalıkların gözlemlenmesinden yola çıkan bu çalışmalar, cilt hastalıkları, kanserler, nörolojik rahatsızlıklar ve diğer rahatsızlıkları olan hastalar için potansiyel olarak yeni tedavilere yol açabilir.

Profesör Andrew Kowalczyk liderliğindeki ekip, hücresel yapışmayı araştırma bağlamı olarak nadir cilt hastalıklarına odaklanıyor. Hücrelerin dokulara bağlanma ve doku oluşturma yeteneği, normal doku ve organ fonksiyonu için çok önemlidir. Kowalczyk'in doktora sonrası akademisyenler, yüksek lisans öğrencileri, personel, öğretim üyeleri ve uluslararası işbirlikçilerinden oluşan ekibi, hücre temaslarının gizemlerini çözmek için canlı hücre görüntüleme ve makine/derin öğrenme konusundaki uzmanlıklarını birleştiriyor.

Son keşiflerinden biri, deri ve kalp gibi organlarda bulunan hayati hücresel yapışma yapıları olan desmozomların incelenmesini içeriyor. Araştırmacılar, desmozomlar ile protein katlanması ve taşınmasında rol oynayan hücrelerin içindeki membranöz bir sistem olan endoplazmik retikulum (ER) arasında karmaşık bir oluşumu ortaya çıkardı. Bu beklenmedik bulgu, nadir görülen cilt hastalıklarının gözlemlerine dayanıyordu.

Ekip, ER-desmozom kompleksini görselleştirmek için floresan etiketleme ve canlı hücre görüntüleme gibi gelişmiş görüntüleme tekniklerini kullandı. Ayrıca kompleksin yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu düzenlemesi için odaklanmış iyon ışını taramalı elektron mikroskobu (FIB-SEM) kullanmak üzere Janelia Araştırma Kampüsü ile işbirliği yaptılar.

Makine öğrenimi, görüntü restorasyonuna ve mikroskopi verilerinin bölümlenmesine olanak tanıyarak çalışmada önemli bir rol oynadı. Bu teknoloji, görüntü işlemeyi hızlandırdı ve ER-desmozom ilişkisinin ayrıntılı görüntülerini oluşturdu.

Ön kanıtlar, ER-dezmozom kompleksinin, hücre-hücre temaslarındaki bozulmalara yanıt veren bir stres sensörü olarak işlev görebileceğini göstermektedir. Bu yapısal kompleksin hücrelerin mekanik uyaranlara yanıt vermesini nasıl sağladığını araştırmak için ileri çalışmalar yürütülmektedir.

Bu araştırma yalnızca hücresel bağlantıların temel biyolojisine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte tıbbi yeniliklerin potansiyelini de vurguluyor. Penn State College of Medicine, birden fazla bilimsel disiplinden uzmanları bir araya getirerek, çeşitli ölçeklerde yaşamın inceliklerini ortaya çıkarmada ön sıralarda yer almaktadır.

kaynaklar:

– Penn Eyalet Tıp Fakültesi

– Doğa Hücre Biyolojisi