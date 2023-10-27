Çürütüldü: Hindistan'ın Aditya-L1 Misyonu Güneş'ten Altın Çıkarmayı Amaçlıyor

Sosyal medyada dolaşan yanıltıcı iddiaların aksine Hindistan'ın Aditya-L1 misyonu Güneş'ten altın çıkarmaya odaklanmıyor. Misyon, onu değerli kaynaklar için kullanmak yerine, Güneş'i incelemeye ve onun özelliklerini anlamaya adanmış olmaya devam ediyor.

SSS

Güneş'ten altın çıkarılabilir mi?

Hayır, muazzam miktarlarda altın ve diğer elementleri içermesine rağmen, Güneş'in içindeki yüksek sıcaklık ve basınç gibi aşırı koşullar, Güneş'ten herhangi bir maddeye erişmemizi veya ondan herhangi bir madde çıkarmamızı imkansız kılıyor.

Aditya-L1 misyonunun amacı nedir?

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından geliştirilen Aditya-L1 misyonu, Güneş'i ve onun uzay ortamımız üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlıyor. İlk Lagrange noktasına (L1) yerleştirilen özel aletler kullanılarak Güneş'in kromosferi ve koronası yakından incelenecek.

Güneş ne ​​kadar altın içeriyor?

Bilim insanları Güneş'in yaklaşık 2.5 trilyon ton altın ve diğer elementleri içerdiğini tahmin ediyor. Ancak bu maddelerin Güneş'ten çıkarılması bilimsel ve teknolojik olarak mümkün değildir.