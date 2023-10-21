Nanofotonik Elektron Hızlandırıcıları: Minyatürleştirilmiş Parçacık Hızlandırıcıları

Bir araştırmacı ekibi, nanofotonik elektron hızlandırıcıları geliştirerek parçacık hızlandırıcılarının minyatürleştirilmesine yönelik önemli ilerleme kaydetti. Bilgisayar çipi büyüklüğündeki bu yeni hızlandırıcılar, elektronların hızını hızla artırmak için lazerlerden yararlanıyor. Nano cihaz kullanılarak elektronların başarılı bir şekilde hızlandırılması, bizi gelecekte endoskopların kullanımıyla doğrudan dahili radyoterapi olasılığına yaklaştırıyor.

Parçacık hızlandırıcıları çeşitli endüstrilerde, araştırma alanlarında ve tıp sektöründe temel araçlardır. Ancak bu makineler genellikle büyüktür ve önemli miktarda alan gerektirir. Fotonik nanoyapı içerisinde lazer bazlı hızlandırmanın kullanılması, maliyetleri ve cihaz boyutlarını büyük ölçüde azaltabilen mikroskobik bir alternatif sunar.

Şimdiye kadar nanofotonik elektron hızlandırıcılarda önemli enerji kazanımlarına dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. Bununla birlikte, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg'deki (FAU) lazer fizikçilerinden oluşan bir ekip, ilk nanofotonik elektron hızlandırıcısını başarıyla gösterdi. Bu başarı, Stanford Üniversitesi'ndeki meslektaşlarının gerçekleştirdiği benzer bir atılımla aynı zamana denk geldi.

Bu nanofotonik hızlandırıcılar inanılmaz derecede küçüktür ve boyutları yalnızca birkaç nanometre olan yapılardır. Araştırmacılar, ultra kısa lazer darbeleri kullanarak bu yapılar içindeki elektronları ölçülebilir şekilde hızlandırmayı başardılar. Bu mütevazı bir başarı gibi görünse de hızlandırıcı fiziği alanında önemli bir kilometre taşıdır.

Nihai hedef, çip üzerindeki parçacık hızlandırıcılarını tıbbi uygulamalara uygun hale getirmek için enerji kazanımını ve elektron akımını artırmaya devam etmektir. Bunu başarmak için araştırmacıların yapıları genişletmesi veya birden fazla kanalı yan yana yerleştirmesi gerekecek.

Stanford Üniversitesi'ndeki meslektaşları aynı zamanda FAU ekibiyle işbirliği içinde "Çip üzerinde Hızlandırıcı"nın gerçekleştirilmesi üzerinde çalışıyor. Ortak çaba Gordon ve Betty Moore Vakfı tarafından finanse ediliyor.

kaynaklar:

“Lazer fizikçileri bir nano cihaz kullanarak elektronları hızlandırmayı başardılar” – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

“Parçacık fiziği araştırmalarından benimsenen teknolojiyle elektronları hızlandırmak” – Stanford Üniversitesi