Devrim Yaratan Bir Atılım: DeepMB Gerçek Zamanlı, Yüksek Kaliteli Optoakustik Görüntülemeyi Sağlar

Araştırmacılar, tıbbi görüntüleme alanında, multispektral optoakustik tomografi (MSOT) kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görüntüler elde etme konusunda uzun süredir devam eden zorluğa çözüm getiren çığır açıcı bir keşif yaptılar. MSOT, meme kanseri ve kas distrofisi gibi çeşitli hastalıkları teşhis etme ve değerlendirme potansiyeline sahip son teknoloji bir teknolojidir. Ancak ayrıntılı görüntüler oluşturmak için gereken zaman alıcı işlemler, klinik kullanımını sınırlamıştır.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için araştırmacılar, gerçek zamanlı, yüksek kaliteli optoakustik görüntülemeyi mümkün kılan derin öğrenme çerçevesi olan DeepMB'yi geliştirdiler. DeepMB, gerçek zamanlı görüntüleme hızı ile model tabanlı yeniden yapılandırma yoluyla elde edilen görüntü kalitesi arasındaki boşluğu dolduruyor. Bunu, derin bir sinir ağı kullanarak model tabanlı yeniden yapılandırmayı temsil ederek başarır.

DeepMB'yi diğerlerinden ayıran şey etkileyici performansıdır. Sistemi sentezlenmiş optoakustik sinyaller ve model tabanlı yeniden yapılandırma yoluyla oluşturulan gerçek görüntüler üzerinde eğiten araştırmacılar, görüntü başına yalnızca 31 milisaniyede doğru optoakustik görüntü yeniden yapılandırması elde etti. Bu, en son teknolojiye sahip algoritmalardan yaklaşık 1000 kat daha hızlıdır ve in vivo görüntülerden oluşan çeşitli veri setinin niteliksel ve niceliksel değerlendirmeleriyle doğrulandığı gibi, görüntü kalitesinde neredeyse hiç kayıp yaşanmaz.

DeepMB'nin etkileri derindir. Hastanın durumuna veya vücudun taranan bölgesine bakılmaksızın klinisyenlere yüksek kaliteli MSOT görüntülerine anında erişim sağlamayı vaat ediyor. Bu atılım, elde taşınan optoakustik tomografi yoluyla yüksek çözünürlüklü, multispektral kontrastlı görüntülemenin klinik pratiğin rutin bir parçası haline gelmesi olasılığının önünü açıyor. Sağlık profesyonellerini daha doğru teşhisler koymaya ve üstün bakım sağlamaya yönelik güçlü bir araçla donatarak tıbbi çalışmaları ve hasta bakımını dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Sonuç olarak DeepMB, optoakustik görüntülemede önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Çok yönlülüğü MSOT'un ötesinde ultrason, röntgen ve manyetik rezonans görüntüleme gibi diğer görüntüleme yöntemlerine kadar uzanır. DeepMB gelişmeye devam ettikçe, modern tıbbi görüntülemenin temel taşı olma, benzeri görülmemiş hızlarda yüksek kaliteli sonuçlar sunma ve alanda daha iyiye doğru devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

Kaynak: Bu projedeki araştırmacılar.