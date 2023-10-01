James Webb Uzay Teleskobu'nda Sedna, Gonggong ve Quaoar'ın NIRSpec Gözlemleri

Spektrumlarını incelemek için James Webb Uzay Teleskobu (JWST) üzerindeki NIRSpec cihazını kullanarak Sedna, Gonggong ve Quaoar'ın gözlemlerini gerçekleştirdik. Sedna ve Gonggong, 0.7 ila 5.2 μm dalga boylarını kapsayan düşük çözünürlüklü prizma modunda gözlemlendi. Öte yandan Quaoar, 0.97 ila 3.16 μm aralığındaki orta çözünürlüklü ızgaralar kullanılarak daha yüksek spektral çözünürlükte gözlemlendi.

Sedna'nın spektrumu, etan (C2H6), asetilen (C2H2), etilen (C2H4), H2O (su) ve potansiyel olarak az miktarda CO2 (karbon dioksit) dahil olmak üzere çeşitli emilim özelliklerinin varlığını ortaya çıkardı. Gonggong'un spektrumu daha az ve daha zayıf etan özellikleri gösterdi, ancak diğer moleküllerle bağlanan H2O ve CO2 ile ilgili daha güçlü ve daha temiz özellikler gösterdi. Quaoar'ın prizma spektrumu, daha az ve daha zayıf etan özelliklerinin yanı sıra derin ve temiz H2O özellikleri de sergiledi; bu, HCN'ye (hidrojen siyanür) ve CO3.2 buzuna atfedilen 2 μm'lik potansiyel bir özelliktir.

Quaoar'ı daha yüksek çözünürlükte incelerken, etan ve metanın (CH4) çeşitli üst tonlarını ve kombinasyon bantlarını keşfettik. Her üç nesnenin spektrumları, dik kırmızı spektral eğimler ve 2.7 ila 3.6 μm arasında güçlü, geniş absorpsiyonlar sergiledi; bu, karmaşık organik moleküllerin varlığına işaret ediyor.

Bu hafif hidrokarbonlar ve karmaşık organik moleküller, metanın ışınlanmasına bağlanmaktadır. Görünür bolluklarındaki farklılıklar, üç cismin farklı yörüngelerine atfedilebilir; bu da metan tutulmasının ve yüklü parçacıklara maruz kalmanın farklı zaman ölçekleriyle sonuçlanır.

Genel olarak hafif hidrokarbonların kalıcı varlığı, Sedna, Gonggong ve Quaoar yüzeylerinde metanın yenilendiğini gösteriyor. Bu gök cisimlerinin içsel erime ve jeolojik süreçler yaşadığı ileri sürülmektedir.

kaynaklar:

– astro-ph.EP