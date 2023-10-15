K₃C₆₀'nin Işık Odaklı Süperiletkenliğini Geliştirmeye Yönelik Bir Strateji

Araştırmacılar, K₃C₆₀ malzemesinin ışık kaynaklı süperiletkenliğini artırmak için bir strateji belirlediler. Süperiletkenlik, bazı malzemelerin elektriği minimum dirençle iletme yeteneğidir ve bu da onu çeşitli teknolojik uygulamalar için oldukça tercih edilir kılar. K₃C₆₀, orta kızılötesi optik darbelere maruz kaldığında sıfır direnç sergileyen organik bir süper iletkendir.

Max Planck Maddenin Yapısı ve Dinamiği Enstitüsü, Università degli Studi di Parma ve Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılardan oluşan ekip, K₃C₆₀'nin foto-duyarlılığını başarıyla iki kat artırdı. Bu atılım, 10 THz frekansına ulaşan, yüksek düzeyde ayarlanabilir bir optik kaynağın kullanımını içeriyordu.

Daha önceki deneylerde araştırmacılar, daha yüksek enerjili uyarım foton enerjilerini kullanarak K₃C₆₀'de süperiletken aşamayı zaten başarmışlardı. Ancak bu çalışma, bir terahertz kaynağının kullanılmasıyla mümkün olan, malzemedeki düşük enerjilerdeki uyarılmanın araştırılmasına odaklanmıştır.

Bu geliştirmenin arkasında yatan fizik henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak araştırmacılar, yönlendirilen moleküler titreşimlerin malzemenin elektronik durumlarıyla birleşerek süperiletkenlik için gerekli olan eşleşmeyi ve tutarlılığı arttırdığına inanıyor. Ekip, oda sıcaklığında 10 nanosaniyelik bir süre boyunca uzun ömürlü bir süper iletken durumu sürdürmeyi başardı.

Bu araştırma yalnızca K₃C₆₀'de ışık kaynaklı süperiletkenliğin altında yatan mekanizmalara ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda foto kaynaklı süperiletkenliği uzatabilecek bir strateji de sunuyor. Bunun ışıkla çalışan kuantum teknolojilerinin gelişimi için potansiyel etkileri vardır. Araştırmacılar ayrıca bu geçici durumun özelliklerini incelemeyi ve bunları denge süperiletkenliğiyle karşılaştırmayı planlıyor.

Genel olarak bu çalışma, ışık kullanarak malzemelerin süperiletkenliğini arttırmada ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor ve gelecekteki teknolojik gelişmeler için yeni olanaklar sunuyor.

kaynaklar:

– E. Rowe ve diğerleri, K3C60'ta foto kaynaklı süperiletkenliğin rezonans geliştirmesi, Nature Physics (2023).

Tanımlar:

– Süperiletkenlik: Bazı malzemelerin elektriği neredeyse hiç direnç göstermeden iletme yeteneği.

– K₃C₆₀: Orta kızılötesi optik darbelere maruz kaldığında sıfır direnç sergileyen organik bir süper iletken.

– Terahertz (THz): Saniyede bir trilyon döngüye karşılık gelen frekans birimi.

– Denge durumu: Bir sistemin özelliklerinin zamanla değişmediği durum.