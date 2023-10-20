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Toplu Akustik Rezonatörler Akustik Enerjinin Hassas Ölçümünü Sağlar

ByRobert Andrew

Ekim 20, 2023
Toplu Akustik Rezonatörler Akustik Enerjinin Hassas Ölçümünü Sağlar

Harvard Üniversitesi ve Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar, 4H silisyum karbürden (SiC) yapılmış toplu akustik rezonatörlerin içindeki silikon boşluklarını kontrol etmek ve okumak için bir strateji geliştirdiler. Akustik dalgaları güçlendiren veya filtreleyen bu rezonatörler, RF telekomünikasyon ve kuantum teknolojileri dahil olmak üzere çeşitli uygulamalara sahiptir. Ancak zamanla içlerinde depolanan akustik enerjinin doğru bir şekilde ölçülmesi zor olmuştur. Araştırmacıların stratejisi, rezonatördeki kusurlar tarafından emilen veya güçlendirilen frekansların ayarlanmasını içeriyor. Silikon boşluklarının spin-akustik kontrolünü göstermek için 4H SiC'den yapılmış, yanal aşırı tonlu toplu akustik rezonatör (LOBAR) adı verilen bir cihaz kullandılar. Bir frekans spektrumu analizi gerçekleştirdiler ve cihazın rezonans modunu görselleştirmek için optik okuma kullandılar. Non-invazif ölçüm, mikroelektromekanik sistemlerin akustik özelliklerinin kesin karakterizasyonuna olanak tanır. Bu araştırma, güvenilir ve yüksek performanslı sinyal işleme cihazlarının üretilmesi için yeni olanaklar sunuyor.

Toplu akustik rezonatörler, akustik dalgaları güçlendiren veya filtreleyen yapılardır ve RF telekomünikasyon ve kuantum teknolojilerinde uygulamaları vardır.
Kaynak: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)

By Robert Andrew

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