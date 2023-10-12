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Yeni Nesil Çok Büyük Dizinin Yeni Antenlerine Kısa Bir Bakış

ByGabriel Bota

Ekim 12, 2023
Yeni Nesil Çok Büyük Dizinin Yeni Antenlerine Kısa Bir Bakış

Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi (NRAO), yakında çıkacak olan yeni nesil Çok Büyük Dizi (ngVLA) için bir prototip radyo teleskop anteni ortaya çıkardı. Açılış, Almanya'nın Leipzig kentindeki Max Planck Matematik Bilimleri Enstitüsü'nde düzenlenen bir çalıştayda gerçekleşti.

Prototipte 18 ayrı alüminyum panelden oluşan 76 metrelik bir çanak bulunuyor. Çanağın benzersiz tasarımı, hassas şeklini korurken sıcaklık değişimleri, rüzgar ve yer çekimi gibi aşırı koşullara dayanabilmesini sağlıyor. 724 vidayla bir arada tutulan 2,500 parçadan oluşuyor ve 43 ton ağırlığında. Tasarım dünya çapında farklı lokasyonlara kolaylıkla taşınabilir ve monte edilebilir.

Açıklama, Associated Universities, Inc.'in (AUI), ngVLA'nın tasarımını geliştirmek için Ulusal Bilim Vakfı'ndan (NSF) 21 milyon dolarlık bir hibe almasının ardından geldi. Ek olarak, prototipin arkasındaki şirket olan mtex anten teknolojisi, Albuquerque'de yeni bir tesisin geliştirilmesi için New Mexico Yerel Ekonomik Kalkınma Yasası'ndan (LEDA) 1 milyon dolarlık hibe aldı.

NgVLA, Socorro, New Mexico'da bulunan mevcut Jansky Çok Büyük Dizinin (VLA) yerini alacak. Her biri 244 metre uzunluğunda 18 çanaktan oluşacak ve selefine göre 10 kat hassasiyete sahip olacak. NgVLA'nın inşaatının 2026'da başlaması, ön gözlemlerin 2029'da yapılması ve tam bilimsel operasyonların 2035'te başlaması planlanıyor.

NgVLA'nın temel bilim hedefleri arasında Dünya büyüklüğündeki dış gezegenlerin incelenmesi, dış gezegen sistemlerinin astrobiyolojisi ve astrokimyası, erken galaksilerin oluşumu ve evrimi, galaktik merkez pulsarları ve süper kütleli kara delikler yer alıyor.

“Contact” filmindeki görünümüyle tanınan Jansky VLA, 1980 yılında açılışından bu yana çığır açan radyo astronomi araştırmalarında önemli bir geçmişe sahiptir. Merkür'deki buz, süper kütleli siyah dahil olmak üzere çeşitli gök cisimleri ve fenomenlerinin incelenmesine katkıda bulunmuştur. evrendeki delikler, mikrokuasarlar, Einstein halkaları, gama ışını patlamaları, süpernovalar ve sayısız yıldız ve gezegen.

Kaynak: Bugün Evren

By Gabriel Bota

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