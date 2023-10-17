Yeni Teknoloji Işık Kirliliğini Azaltabilir ve Gece Gökyüzünün Net Görünümünü Yeniden Sağlayabilir

Işık kirliliği sorununu hafifletmeye ve gökbilimciler için gece gökyüzünün net görüntüsünü yeniden sağlamaya yardımcı olabilecek yeni bir sokak lambası teknolojisi geliştirildi. Parlak LED ışıkların yaygın kullanımının neden olduğu ışık kirliliği, tüm dünyadaki astronomi gözlemevleri için giderek büyüyen bir tehdit haline geldi. Bu enerji tasarruflu LED ışıklar, geleneksel akkor ışıklardan daha az elektrik tüketir ancak çok daha parlaktır ve şehirlere monte edildiğinde gökyüzünün daha fazla yoğunlukla parlamasına neden olur.

Sonuç olarak, bir zamanlar karanlık ve uzak bölgelerde bulunan birçok gözlemevi, Dünya atmosferinden yayılan aşırı ışık nedeniyle artık daha az yıldız görüyor. Bu sorun teleskop teknolojisindeki ilerlemeleri dengeliyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yıldızların gökyüzünden yılda ortalama %10 oranında kaybolduğunu ortaya çıkardı.

Alman startup StealthTransit yakın zamanda bu soruna yönelik potansiyel bir çözümü test etti. Şirketin DarkSkyProtector adı verilen teknolojisi üç bileşenden oluşuyor: LED ışıkların algılanamayan bir frekansta titreşmesini sağlayan bir cihaz, bir GPS alıcısı ve LED ışıklarla senkronize olarak yanıp sönebilen özel olarak tasarlanmış bir teleskop kamera deklanşörü. Deklanşörün yalnızca LED ışıkların kapalı olduğu kısa anlarda açılmasıyla teknoloji, astronomik görüntülerde istenmeyen gökyüzü parıltısını önemli ölçüde azaltabiliyor.

Rusya'daki Kafkas Dağları'ndaki bir gözlemevinde gerçekleştirilen deneyler, DarkSkyProtector'un görüntülerdeki gökyüzü parıltısını etkileyici bir şekilde %94 oranında azaltabildiğini gösterdi. Bu teknoloji, dış mekan reklamcılığı ve iç mekan aydınlatması da dahil olmak üzere her türlü ışığı astronomi dostu hale getirme potansiyeline sahiptir. Yakın kasaba ve köylerin yanı sıra gözlemevinin kendisinden gelen ışıkları da filtreleyebilir.

StealthTransit, mevcut LED ışıkların çoğunun yanıp sönme modunda çalışabildiğini ve gece gökyüzünü korumak için özel olarak tasarlanan yeni lambaların mevcut LED teknolojisinden daha pahalı olmayacağını belirtti. Sistemin tek maliyetli unsuru, saniyede yaklaşık 150 kez yanıp sönmesi gereken hafif ve çevik teleskop deklanşördür. Şirket yakın gelecekte bu teknolojiyi daha büyük teleskoplar için kullanılabilir hale getirmeyi umuyor.

Halen prototip aşamasında olmasına rağmen StealthTransit, önümüzdeki beş ila yedi yıl içinde dünyanın en iyi teleskopları için ticari açıdan uygun bir ürüne sahip olmayı hedefliyor.

kaynaklar:

– Space.com – “Yeni Sokak Lambası Teknolojisi Gökbilimciler İçin Geceleri Yeniden Karanlık Hale Getirebilir”