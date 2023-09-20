Bilim İnsanları Kök Tüylerinin Büyümesini Sağlayan Geni Keşfetti

Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bitkilerde kök kıllarının büyümesinde çok önemli bir rol oynayan 'BUZZ' adı verilen bir gen tespit ettiler. Diğer bitki hücre tiplerinden farklı olarak gelişen kök kılları besin alımı ve su emilimi açısından önemlidir. Çalışma ayrıca genin, bitki büyümesi için hayati bir nitrojen kaynağı olan nitratların bitkilerin nasıl konumlandırıldığı ve kullanıldığı konusunda da rol oynayabileceğini öne sürüyor.

Kök kıllarının gelişimi iki aşamada gerçekleşir: hücre kaderinin belirlenmesi ve büyüme. Epidermal hücreler ya tipik epidermal hücreler haline gelebilir ya da kök kıl hücrelerine farklılaşabilir. Gelişim sırasında, tipik olarak parankimatöz epidermal hücre üzerinde, daha sonra uç büyümesi boyunca uzanan bir çıkıntı oluşur. Uç büyümesi sabit bir hıza ulaştığında epidermal hücrenin geri kalanının büyümesi durur.

Araştırmacılar, BUZZ geninin, çevredeki topraktaki nitrat konsantrasyonuna yanıt olarak hem kök büyüme hızını hem de yanal kök oluşumunu düzenlediğini buldu. Genin düşük seviyelerde ifade edildiğini ve daha önce hiç belgelenmediğini keşfettiler, bu da onu bulmayı zorlaştırdı. Bununla birlikte, bitkilerin nitrat alımını ve sinyallemeyi nasıl kontrol ettiğini anlamak, tarımda nitrojen kullanım verimliliğini ve genel nitrojen döngüsünü iyileştirmek için çok önemlidir.

BUZZ geni nitrat, üre ve amonyağa tepki olarak aktifleşerek köklerin topraktaki nitrojeni bulmasını sağlar. Nitrat kaynağı bol olsa bile gen kaybı, yiyecek arayan kök fenotipine yol açar. Bu hassas ve sıkı bir şekilde düzenlenmiş yanıt, BUZZ geninin bitkinin nitratı verimli bir şekilde bulma ve kullanma yeteneğindeki önemini gösterir.

Brakipodium distachyon gibi bir model çim türünde genin tanımlanmasının buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi tarım ürünleri üzerinde önemli etkileri olabilir. Bu mahsuller küresel gıda üretimi için gereklidir ve nitrat elde etme ve kullanma yeteneklerinin geliştirilmesinin önemli bir etkisi olabilir.

BUZZ geninin ve bunun kök kıllarının büyümesi ve besin alımındaki rolünün keşfedilmesiyle bilim insanları artık bitkilerin bu geni nitrat ve kök sistemi gelişimini modüle etmek için nasıl kullandığını araştırıyorlar. Bulgular, bitki büyümesinin altında yatan mekanizmalar hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve tarımsal uygulamaları ve sürdürülebilirliği iyileştirme potansiyeli taşıyor.

Dergi Referans:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah ve diğerleri. BUZZ: Başlangıç ​​sonrası kök kıl büyümesi için gerekli bir gen ve Brachypodium distachyon'da kök mimarisinin bir aracısı. Yeni Fitolog. DOI: 10.1111/nph.19079

kaynaklar:

– Washington Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, kök kıllarının büyümesi ve besin alımı için bitki genini keşfetti (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT, ve diğerleri. BUZZ: Başlangıç ​​sonrası kök kıl büyümesi için gerekli bir gen ve Brachypodium distachyon'da kök mimarisinin bir aracısı. Yeni Fitolog.