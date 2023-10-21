Merkür'ün Büzülmesi: Gezegenin Jeolojik Faaliyetine Yeni Bir Bakış

Gezegen bilim adamları, Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'ün milyarlarca yıldır küçüldüğünün uzun zamandır farkındaydı. Nature Geoscience'da yayınlanan yeni araştırma, gezegenin devam eden daralması ve jeolojik aktivitesi hakkında yeni bilgiler sağlıyor.

Merkür'ün iç kısmı yavaş yavaş soğuyor ve hacminin daralmasına neden oluyor. Sonuç olarak, gezegenin yüzeyinde, yaşlanan bir elmanın üzerinde oluşan kırışıklıklara benzer şekilde, bir arazi alanının bitişik araziye doğru itildiği "bindirme fayları" gelişir. Merkür'ün yüzeyindeki sarplıklar veya kilometrelerce yükseklikteki yamaçlar bu daralmanın kanıtını sağlıyor.

Merkür yüzeyinin yaşı, çarpma kraterlerinin yoğunluğu sayılarak belirlenebilir. Oldukça eski olan kayalıklar, bunların yaklaşık 3 milyar yıldır yerinde olduğunu gösteriyor. Ancak bu dikliklerin bugün hâlâ aktif olup olmadığı ya da uzun zaman önce hareket etmeyi bırakıp bırakmadıkları sorusu ortada kaldı.

Çalışma, birçok sarplığın milyarlarca yıl önce başlamış olmasına rağmen jeolojik olarak son zamanlarda hareket etmeye devam ettiğini ortaya çıkardı. Bu keşif doktora öğrencisiyken yapıldı. öğrenci bazı sarp kayalıkların gerilmiş üst yüzeylerinde “grabens” adı verilen küçük kırıkların sırtta oluştuğunu fark etti. Bu grabenler, kabuğun bitişik araziye doğru itildiğinde büküldüğünü ve yüzeyin çatlamasına neden olduğunu gösteriyor.

Grabenler, 1 km'den daha geniş ve 100 metreden daha az derinliğe sahip nispeten küçük yapılardır; bu da onların üzerinde oturdukları antik yapılardan daha genç olduklarını gösterir. Çarpma bahçeciliğinin neden olduğu bulanıklık oranına dayanarak, grabenlerin çoğunluğunun 300 milyon yıldan daha az bir yaşta olduğu tahmin ediliyor ve bu da yakın zamandaki bir hareketi akla getiriyor.

Çalışmada, doğrulanmış grabenlere sahip 48 büyük loblu diklik ve muhtemel grabenlere sahip 244 dik diklik tespit edildi. Bu bulgular, 2026'da Merkür'ün yörüngesine girecek olan Avrupa/Japon ortak misyonu BepiColombo misyonundaki görüntüleme sistemi tarafından daha da doğrulanacak.

Aynı zamanda soğuma ve büzülmeye de maruz kalan Ay, yakın zamandaki jeolojik faaliyetlere dair ek kanıtlar sağlıyor. Apollo misyonları tarafından Ay'ın yüzeyine bırakılan sismometreler tarafından kaydedilen ay depremlerinin analizi, ay depremlerinin lob sarplıklarının yakınında kümelendiğini göstermektedir. Ay yüzeyinin yörüngeden çekilen ayrıntılı görüntüleri, sarp yüzeylerden seken kayaların oluşturduğu izleri ortaya çıkarıyor ve bu da son depremlere işaret ediyor.

BepiColombo misyonu sismik veri sağlamayacak olsa da, ayrıntılı görüntüleri Merkür'deki son depremlere ilişkin ek kanıt olarak hizmet eden kaya izlerini ortaya çıkarabilir. Bu araştırma, Merkür'ün devam eden jeolojik aktivitesi ve küçülmesi hakkında değerli bilgiler sunarak bilim adamlarının gezegenin milyarlarca yıl içindeki evrimini daha iyi anlamalarını sağlıyor.

kaynaklar:

– Nature Geoscience (dergi)

– Konuşma (makale)