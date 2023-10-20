Şehir hayatı

Yeni Teknolojileri ve Yapay Zekanın Gücünü Ortaya Çıkarıyoruz

Bilim

Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Volkanik Aktivite

ByRobert Andrew

Ekim 20, 2023
Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Volkanik Aktivite

Ekim 2023'ün ortasında, Landsat 8'deki Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından çekilen bir görüntüde, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki komşu yanardağların patladığı görüldü. Görüntü, Avrasya'daki en yüksek aktif yanardağ olan stratovolkan Klyuchevskoy'u ortaya çıkarıyor ve küçük bir ışık yayar. kuzeydoğuya doğru gaz, buhar ve kül bulutu. Dağın net konik şekli ve yükselen tüyü çevredeki karın üzerine gölge düşürerek üç boyutluluk hissi yaratıyor.

Haziran 2023'ün başlarında Kamçatka Volkanik Patlamaya Müdahale Ekibi (KVERT), Klyuchevskoy'da Strombolian patlamalarının başladığını bildirdi. Temmuz ayında güneydoğu kanadında yeni bir lav akışı tespit edildi. Yanardağ patlayıcı patlamalar yaşamaya devam etti ve bu da atmosfere değişen miktarlarda kül gönderilmesine neden oldu. Kül ve gaz emisyonları nedeniyle havacılık renk kodu zaman zaman turuncuya çıkarıldı. Fotoğrafın çekilmesine kadar, Klyuchevskoy'daki aktivite yoğunlaştı; lav akıntıları arttı ve akkor halindeki malzemeler krater kenarının 300 metre yukarısına kadar fırladı.

Başka bir yanardağ olan Bezymianny de bu dönemde volkanik bir duman yaydı. Ancak bulut kümesi nedeniyle görüntüde ayırt etmek daha zordur. 16 Ekim'de KVERT, Bezymianny'de enkaz çığları ve yanardağın yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda savrulan küller de dahil olmak üzere faaliyetlerde bir artış gözlemledi.

Kamçatka Yarımadası, 300'den fazla yanardağa ev sahipliği yapan volkanik faaliyetleriyle tanınır. Resimde gösterilen Klyuchevskaya sıradağları jeolojik dramalara özellikle yatkındır. Uluslararası Uzay İstasyonundan çekilen bir astronotun fotoğrafı, hem Klyuchevskoy hem de Bezymianny yanardağlarından yakın zamanda meydana gelen patlamaların işaretlerini de yakalamıştı.

Kaynak: Wanmei Liang'ın ABD Jeoloji Araştırması'ndan Landsat verilerini kullanarak NASA Dünya Gözlemevi görüntüsü. Lindsey Doermann'ın hikayesi.

By Robert Andrew

İlgili Mesaj

Bilim

Samanyolu'ndaki Nadir Bir Kilonova Dünya'daki Yaşamı Tehlike Altına Alabilir

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

2023 Nobel Kimya Ödülü: Kuantum Noktaları ve Bilimin Güzelliği

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou
Bilim

Dokuzuncu Gezegen Gerçekten Orada mı? Yeni Çalışma Farklı Bir Açıklama Öneriyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia

Kaçırdın

Bilim

Samanyolu'ndaki Nadir Bir Kilonova Dünya'daki Yaşamı Tehlike Altına Alabilir

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

2023 Nobel Kimya Ödülü: Kuantum Noktaları ve Bilimin Güzelliği

Ekim 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 Yorumlar
Bilim

Dokuzuncu Gezegen Gerçekten Orada mı? Yeni Çalışma Farklı Bir Açıklama Öneriyor

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar
Bilim

Navigasyonun Evrimi: Eski Denizcilerden Modern Uydu Yönlendirme Sistemlerine

Ekim 23, 2023 Mafo Brescia 0 Yorumlar