Rusya'nın Kamçatka Yarımadasındaki Volkanik Aktivite

Ekim 2023'ün ortasında, Landsat 8'deki Operasyonel Arazi Görüntüleyicisi (OLI) tarafından çekilen bir görüntüde, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'ndaki komşu yanardağların patladığı görüldü. Görüntü, Avrasya'daki en yüksek aktif yanardağ olan stratovolkan Klyuchevskoy'u ortaya çıkarıyor ve küçük bir ışık yayar. kuzeydoğuya doğru gaz, buhar ve kül bulutu. Dağın net konik şekli ve yükselen tüyü çevredeki karın üzerine gölge düşürerek üç boyutluluk hissi yaratıyor.

Haziran 2023'ün başlarında Kamçatka Volkanik Patlamaya Müdahale Ekibi (KVERT), Klyuchevskoy'da Strombolian patlamalarının başladığını bildirdi. Temmuz ayında güneydoğu kanadında yeni bir lav akışı tespit edildi. Yanardağ patlayıcı patlamalar yaşamaya devam etti ve bu da atmosfere değişen miktarlarda kül gönderilmesine neden oldu. Kül ve gaz emisyonları nedeniyle havacılık renk kodu zaman zaman turuncuya çıkarıldı. Fotoğrafın çekilmesine kadar, Klyuchevskoy'daki aktivite yoğunlaştı; lav akıntıları arttı ve akkor halindeki malzemeler krater kenarının 300 metre yukarısına kadar fırladı.

Başka bir yanardağ olan Bezymianny de bu dönemde volkanik bir duman yaydı. Ancak bulut kümesi nedeniyle görüntüde ayırt etmek daha zordur. 16 Ekim'de KVERT, Bezymianny'de enkaz çığları ve yanardağın yaklaşık 70 kilometre kuzeydoğusunda savrulan küller de dahil olmak üzere faaliyetlerde bir artış gözlemledi.

Kamçatka Yarımadası, 300'den fazla yanardağa ev sahipliği yapan volkanik faaliyetleriyle tanınır. Resimde gösterilen Klyuchevskaya sıradağları jeolojik dramalara özellikle yatkındır. Uluslararası Uzay İstasyonundan çekilen bir astronotun fotoğrafı, hem Klyuchevskoy hem de Bezymianny yanardağlarından yakın zamanda meydana gelen patlamaların işaretlerini de yakalamıştı.

Kaynak: Wanmei Liang'ın ABD Jeoloji Araştırması'ndan Landsat verilerini kullanarak NASA Dünya Gözlemevi görüntüsü. Lindsey Doermann'ın hikayesi.