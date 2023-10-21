NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Jüpiter'deki Jet Akımının Görüntülerini Yakaladı

Temmuz 2022'de NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter'in çarpıcı kızılötesi görüntülerini yakalamak için NIRCam'i (Yakın Kızılötesi Kamera) kullandı. Bilim insanları bu görüntülerde şaşırtıcı bir keşifte bulundular: Jüpiter'in ekvatorunun hemen üzerinde ve bulut tepelerinin üzerinde kuzey enlemlerinde bir jet akıntısı. Bu jet akımı 4,800 kilometrenin (3,000 mil) üzerinde bir alana yayılıyor ve saatte 515 kilometre (320 mil) hıza ulaşıyor; bu da onu Dünya'daki Kategori 5 kasırgasından iki kat daha hızlı yapıyor.

Bu beklenmedik bulgu, araştırmaya katılan araştırmacıları şaşırttı. İspanya'daki Bask Ülkesi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve baş yazar olan Dr. Ricardo Hueso, Jüpiter'in atmosferindeki önceden bulanık olan bulanıklıkların artık gezegenin hızlı dönüşüyle ​​birlikte takip edilebilecek net özellikler olarak göründüğünü belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

Jet akışının yüksek hızı, gezegen cisimlerinin ekvatorlarında daha hızlı dönmesine neden olan Coriolis etkisine atfedilir. Dünya ekvatorunda yaklaşık olarak saatte 1,600 kilometre (saatte 1,000 mil) hızla dönerken, Jüpiter'in ekvatorunda saatte yaklaşık 43,000 kilometre (saatte 28,273 mil) hız yaşanır. Bu aşırı hızlar, Jüpiter'in ekvatordaki 9 saat 50 dakikalık dönüş süresine katkıda bulunur ve devasa bulutları içinde güçlü rüzgar fırtınalarına neden olur.

Araştırma ekibi, Jüpiter'in yüksek irtifalarını gözlemlemek için JWST'den gelen verilere güvenirken, NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu daha alçak irtifaların gözlemlerini sağladı. Rüzgar makası olarak bilinen farklı yüksekliklerdeki rüzgar hızlarını analiz eden araştırmacılar, Jüpiter'in atmosferinde rakım azaldıkça jet akımının hızının da azaldığını belirledi. Jet akımının birkaç mil altında rüzgar hızları saatte 362 kilometre (saatte 225 mil) ve saatte 402 kilometre (saatte 250 mil) olarak ölçüldü.

Jüpiter'in ekvator stratosferi, karmaşık ancak tekrarlanabilir bir rüzgar ve sıcaklık modeli sergiliyor. Araştırmanın ortak yazarı ve Leicester Üniversitesi'nde Gezegen Bilimi Profesörü olan Dr. Leigh Fletcher, yeni keşfedilen jet akışının bu salınım düzenine bağlı olabileceğini öne sürüyor. Gelecekteki gözlemler bu teorinin test edilmesine yardımcı olacak ve jet akışının önümüzdeki yıllardaki değişkenliğine ışık tutacaktır.

Bu, Jüpiter'de jet akımlarının gözlemlendiği ilk sefer değil. 2010'ların başlarında NASA'nın Cassini uzay aracı, gaz devinin ekvatorunun hemen üzerinde, tahmini hızı saatte 523 kilometre (saatte 325 mil) olan benzer bir aktivite tespit etti.

JWST tarafından çekilen görüntüler, jet akışının yanı sıra Jüpiter'in soluk halkalarını, kuzey ve güney kutup ışıklarını ve daha küçük iki uydusu Amalthea ve Adrastea'yı da ortaya çıkardı. Jüpiter'in halkaları ilk olarak 1'da NASA'nın Voyager 1979 uzay aracı tarafından keşfedildi ve bunların Jüpiter'in uydularından birine meteor çarpması sonucu oluştuğu teorileştirildi. Dünya'ya benzer şekilde, Jüpiter'in muazzam manyetik alanı, Dünya'nın manyetik alanından 20,000 kat daha güçlü olan auroraları üretir. Amalthea ve Adrastea ayları sırasıyla 1892 ve 1979'da keşfedildi ve Jüpiter'in Galileo uydularından biri olan Io'nun yörüngesinde yörüngede dönüyorlardı.

James Webb Uzay Teleskobu önümüzdeki yıllarda Jüpiter'in büyüleyici özellikleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıkarmaya devam edecek. Bilim insanları bu gaz devi hakkındaki bilgilerimize katkıda bulunacak gelecekteki keşifleri sabırsızlıkla bekliyor.

kaynaklar:

– Çalışma Nature Astronomy’de yayınlandı

– Bask Ülkesi Üniversitesi

- Leicester Üniversitesi