Protein Yapısı Tahmininde Bir Devrim: Moleküler Tasarımın Ufkunu Genişletmek

Hücrenin beygir gücü olan proteinler, çeşitli biyolojik süreçlerde önemli roller oynar. Ancak tek başına işlev görmezler ve etkinlikleri çevrelerindeki diğer moleküllerden etkilenebilir. Heyecan verici yeni bir gelişmeyle, devrim niteliğindeki protein yapısı tahmin yazılımı RoseTTAFold'un arkasındaki araştırmacılar, bu moleküllerin etkisini daha iyi yansıtmak için derin öğrenme tekniklerini kullanarak protein tasarımının kapsamını genişleten güçlü bir araç tanıttı (bioRxiv 2023, DOI: 10.1101/2023.10.09.561603) ).

AlphaFold ve RoseTTAFold gibi protein yapısı tahmin algoritmaları son yıllarda yapısal biyoloji alanını dönüştürdü. Makine öğreniminden ve deneysel olarak çözülmüş protein yapıları üzerinde eğitimden yararlanan bu algoritmalar, yalnızca amino asit dizilerine dayanarak proteinlerin 3 boyutlu yapısını tahmin edebilir. Bilim insanları bu tahminleri protein fonksiyonu hakkında bilgi edinmek ve istenen özelliklere sahip yeni proteinler tasarlamak için kullandılar.

Ancak mevcut modeller, çeşitli kimyasal etkileşimlerin protein yapısı üzerindeki etkisini gözden kaçırma eğilimindedir. Washington Üniversitesi'nde profesör ve RoseTTAFold'un geliştiricisi olan kıdemli yazar David Baker, "Birçok biyolojik süreç, küçük moleküllerle protein etkileşimlerini içerir" diye açıklıyor. Bu sınırlamayı gidermek için araştırmacılar şimdi RoseTTAFold All-Atom adı verilen modelin güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı.

Geliştirilmiş model, proteinler küçük moleküllere bağlandığında veya yapılarını ve işlevlerini derinden etkileyen kovalent modifikasyonlara maruz kaldıklarında ortaya çıkan karmaşık kimyayı açıklayabilir. Araştırmacılar, iki farklı modelleme yaklaşımını birleştirerek, bir protein ortamındaki çok çeşitli molekülleri temsil edebilen bir makine öğrenimi modelini başarıyla eğittiler.

Makine öğrenimi modellerinin iç işleyişi gizemli olabilse de araştırmacılar, yeni ağın, makul bir protein yapısına ulaşana kadar moleküler birimleri düzenlediğine inanıyor. Bu çığır açıcı yaklaşım, protein dizisi ile fonksiyonel yapı arasındaki boşluğu doldurarak protein tasarımı için yeni olasılıkların önünü açıyor.

Ekip, RoseTTAFold All-Atom'u çeşitli veri kümeleri üzerinde kapsamlı bir şekilde eğiterek karmaşık moleküler etkileşimlere sahip proteinler için daha doğru tahminler sunmasını sağladı. Örneğin model, hem substratlara hem de kofaktörlere bağlı enzimlerin yanı sıra çoklu kovalent modifikasyonlara sahip proteinlerin yapısını başarıyla tahmin etti. Üstelik araştırmacılar, yalnızca bu moleküllerin girdilerini kullanarak küçük moleküllere özel olarak bağlanan benzersiz proteinler tasarladılar.

RoseTTAFold'un önceki sürümleri belirli zorluklara odaklanmışken, en son sürümü daha geniş bir uygulanabilirliği ortaya koyuyor. Araştırmacılar bu her şeyi kapsayan modelin RoseTTAFold'un göreve özel versiyonlarının yerini alacağını ve protein tasarımında yeniliği teşvik edeceğini öngörüyor.

Çığır açan her teknolojide olduğu gibi RoseTTAFold All-Atom'un tüm potansiyelini ve sınırlamalarını anlamak zaman alacaktır. Ulusal Tıp Kütüphanesi'nden hesaplamalı biyolog Lauren Porter, ağın potansiyelini kabul ediyor ancak yapay zeka modelleri için sağlam eğitim setlerinin önemini vurguluyor. Özellikle bir protein, bağlamına bağlı olarak farklı yapıları benimseyebildiğinde, herhangi bir sınırlama veya tutarsızlığı ortaya çıkarmak çok önemlidir. Yine de Porter, bu ilerlemenin ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve gelecek için umut vaat ettiğini belirtiyor.

FAQ

RoseTTAFold All-Atom nedir?

RoseTTAFold All-Atom, RoseTTAFold protein yapısı tahmin yazılımının güncellenmiş bir versiyonudur. Çeşitli kimyasal etkileşimleri hesaba katmak ve proteinlerin ortamını daha iyi yansıtmak için derin öğrenme tekniklerini içerir, protein yapısının daha doğru tahmin edilmesini sağlar ve istenen işlevlere sahip protein tasarımını kolaylaştırır.

RoseTTAFold All-Atom protein tasarımının kapsamını nasıl genişletiyor?

RoseTTAFold All-Atom, proteinlerin küçük moleküllerle etkileşimleri ve kovalent modifikasyonlar sırasında ortaya çıkan çeşitli kimyaları içerir. Modeli kapsamlı veri kümeleri üzerinde eğiterek, küçük moleküller ve çok sayıda kovalent modifikasyon içerenler de dahil olmak üzere karmaşık protein yapıları için doğru tahminler üretebilir ve karmaşık moleküler etkileşimlere sahip proteinlerin tasarlanmasına yardımcı olabilir.

RoseTTAFold All-Atom modelinin potansiyel sınırlamaları nelerdir?

Tüm yapay zeka modellerinde olduğu gibi RoseTTAFold All-Atom'un performansı da eğitim verilerine bağlıdır. Sınırlı verinin mevcut olduğu durumlarda veya proteinlerin bağlama bağlı yapısal değişiklikler sergilediği durumlarda model zorluklarla karşılaşabilir. Bununla birlikte, devam eden araştırma ve yeteneklerinin incelenmesi, herhangi bir sınırlamanın ortaya çıkarılmasına ve protein yapısı tahmini ve tasarımındaki uygulamasının iyileştirilmesine yardımcı olacaktır.