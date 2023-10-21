ISRO, Ay'daki Vikram Lander ve Pragyan Rover'a Yönelik Tehdit Konusunda Endişesini İfade Ediyor

ISRO (Hindistan Uzay Araştırma Örgütü), Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgininin ayda karşı karşıya kaldığı potansiyel tehdit hakkındaki endişelerini dile getirdi. ISRO'da isminin açıklanmasını istemeyen kıdemli bir yetkiliye göre, ay yüzeyi sürekli olarak mikrometeoroidler tarafından vuruluyor ve bu da uzay aracı için risk oluşturuyor.

Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgininin konuşlandırıldığı görev Chandrayaan 3, aydaki 14 günlük görevini başarıyla tamamladı. Ancak uzay aracı şu anda uyku modunda olduğundan, bu mikrometeoroidlerin çarpmasına karşı savunmasızdır.

Oluşabilecek potansiyel hasar veya arıza hakkında spesifik ayrıntılar bulunmamakla birlikte, gezicinin ve iniş aracının karşı karşıya olduğu riskin gerçek boyutunu zaman ortaya çıkaracaktır. Bu mikrometeoroid çarpmalarından dolayı kırılıp kırılmayacakları ya da başka sorunlar yaşayıp yaşamayacakları belirsiz.

Vikram iniş aracı ve Pragyan gezgini, Hindistan'ın iddialı ay keşif çabalarında çok önemli bir rol oynadı. Vikram iniş aracı, Pragyan gezicisini ayın yüzeyine ulaştırmak ve çeşitli deneyler ve gözlemler yapmak için tasarlandı.

Mikrometeoroidlerden kaynaklanan tehdidi ele almak için ISRO'nun durumu dikkatle izlemesi ve olası hasarı azaltacak stratejiler geliştirmesi çok önemlidir. Bu stratejiler, uzay aracının uyku modu ayarlarının ayarlanmasını ve Vikram iniş aracını ve Pragyan gezicisini mikrometeoroidlerin etkilerinden korumak için koruyucu önlemlerin uygulanmasını içerebilir.

ISRO'nun dile getirdiği bu endişe, ay keşif görevleri sırasında ortaya çıkan tüm potansiyel risklerin ve zorlukların dikkate alınmasının öneminin altını çiziyor. Uzay ajansları, bu riskleri tanımlayıp ele alarak, uzay araçlarının ayda başarısını ve uzun ömürlülüğünü garanti altına alabilirler.

kaynaklar:

– ISRO görevlisi (anonim)

– Bugün Hindistan