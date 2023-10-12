Abell 3827 Gökada Kümesi'ndeki Merceklenmeyi Açıklamak İçin Yeni Teori Önerilen

Abell 3827 gökada kümesinde gözlemlenen benzersiz merceklenme olayını açıklamak için astrofizikçilerden oluşan bir ekip tarafından yeni bir teori önerildi. Araştırmacılar Joyce Lin, Richard Griffiths ve Jenny Wagner, kümenin merceklenme özelliklerinin, üç boyutlu özellikleri dikkate alındığında daha iyi anlaşılabileceğini öne sürüyor.

Abell 3827, Dünya'dan yaklaşık 1.3 milyar ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir gökada kümesidir. Önceki çalışmalar, kümenin görünür kısmının kütlesinin yalnızca %10'unu oluşturduğunu, geri kalan kütlenin ise karanlık madde olduğuna inanıldığını belirtmişti. Kümedeki galaksilerin dizilişi, kenarlarında parlak mavi bir halka oluşturan yerçekimsel merceklenmeye neden olur.

Abell 3827'yi gözlemlerken görülen görüntülerin sayısı gökbilimciler arasında bir tartışma konusu olmuştur ve tahminler dört ile sekiz arasında değişmektedir. Galaksilerdeki yıldızların yaydığı ışığın, görünmeyen karanlık maddeden kaynaklanan ve muhtemelen dönüşle ilgili olan bozulması, görüntülerin kesin sayısının belirlenmesini zorlaştırıyor.

Araştırma ekibinin önerdiği yeni teori, Abell 3827'deki merceğin önceden düşünüldüğü gibi ince ve düz olmadığını, üç boyutlu bir morfolojiye sahip olduğunu öne sürüyor. Kümenin merceği, farklı kısımlarında değişen kalınlıklarla bir waffle şekline benzetilmektedir. Bu özellik, kümenin neden bazı bölgelerde diğerlerinden daha fazla gergin göründüğünü açıklayabilir.

Bu teorinin geçerli olabilmesi için kümedeki galaksilerin Dünya'dan farklı uzaklıklarda olması gerekiyor. Araştırmacılar, Abell 3827'deki dört büyük gökadadan üçünün yaklaşık olarak eşit uzaklıkta olduğuna, dördüncüsünün ise biraz daha yakın olduğuna inanıyor.

Bu yeni teori, karanlık maddeyi anlamamıza katkıda bulunuyor ve gökada kümelerinin merceklenme özelliklerine ilişkin bilgiler sağlıyor. Bu bulguları doğrulamak ve iyileştirmek için daha fazla araştırma ve gözlem gerekli olacaktır.

Kaynak: Kraliyet Astronomi Topluluğunun Aylık Bildirimleri (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800