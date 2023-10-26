NASA, Artemis Misyonu için Gelişmiş Kamera Geliştirmek Üzere ESA ile İşbirliği Yapıyor

NASA'nın aya muzaffer bir dönüş yapma planları, astronotların uzayda çarpıcı görüntüler yakalaması için özel olarak tasarlanmış yeni bir kamerayla ivme kazanıyor. Elde Taşınabilir Evrensel Ay Kamerası (HULC), Aralık 2025'te yapılması planlanan Artemis III misyonu için Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile işbirliği içinde geliştiriliyor.

Optimum performansı sağlamak için kamera, kullanıma hazır profesyonel kamera gövdeleri yeniden tasarlanarak üretilecek. Astronotların hem doğrudan hem de düşük ışık koşullarında görüntü yakalamasına olanak tanıyan son teknoloji lenslere ve olağanüstü ışık duyarlılığına sahip olacak. Aynasız tasarımı benimseyen kamera, piyasadaki en iyi aynasız kameralarda bulunan olağanüstü düşük ışık özelliklerinden ve dinamik aralıktan yararlanıyor.

Son testler, derin karanlık mağaralar ve tozlu ovalar gibi farklı ortamlardaki ay aydınlatma koşullarını simüle eden kameranın muazzam potansiyelini ortaya koydu. Bu değerlendirmeler araştırmacılara performansını daha da artırma konusunda değerli bilgiler sağlamıştır.

NASA, tüketici kamerasını uzay ortamına uyarlamak için çeşitli değişiklikler yaptı. Kamerayı -328°F / -200°C'ye kadar düşebilen aşırı soğuk alandan korumak için termal koruyucu bir battaniye eklenmiştir. Bu battaniye aynı zamanda kamerayı, aşındırıcı yapısı ve ekipmana zarar verme potansiyeli ile bilinen ay tozundan da koruyacak. Ayrıca, kamera düğmelerini büyük eldivenlerle çalıştırmanın yarattığı zorluklar göz önüne alındığında NASA, daha büyük düğmeler ekleyerek ve daha iyi kullanım kolaylığı için seçenek sayısını sınırlayarak arayüzü yeniden tasarladı.

Kameranın en dikkat çekici özelliklerinden biri gelişmiş video yetenekleridir. Astronotlar, keşif faaliyetlerini ESA Elektronik Saha Kitabı ile kaydederek jeoloji eğitmenlerinin mürettebatı gerçek zamanlı olarak takip etmesine ve desteklemesine olanak tanıyacak. Bu araç, jeolojik saha gezileri sırasında bilimsel işbirliğini ve belgelemeyi geliştirir.

Sınırlı yeteneklere sahip mekanik Hasselblad kameraların kullanıldığı önceki Apollo misyonlarıyla karşılaştırıldığında Artemis misyonu, yakalanan görsel içerik miktarını önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Ekip, göreve en uygun lensleri belirlemek için makro ve yatay lensler de dahil olmak üzere seçenekleri aktif olarak araştırıyor.

Elde Taşınabilir Evrensel Ay Kamerasının geliştirilmesi, uzay araştırmalarında heyecan verici bir ilerlemeyi temsil ediyor ve ayın yüzeyine dair benzeri görülmemiş bilgiler sağlamayı vaat ediyor. NASA ve ESA arasındaki işbirliği, insan bilgisinin sınırlarını zorlamaya ve evrene dair anlayışımızı genişletmeye yönelik uluslararası çabanın bir örneğidir.

FAQ

1. El Tipi Evrensel Ay Kamerası (HULC) nedir?

El Tipi Evrensel Ay Kamerası (HULC), NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından astronotların uzay görevleri sırasında, özellikle de Aralık 2025 için planlanan Artemis III görevi sırasında görüntü yakalaması için geliştirilen bir kameradır.

2. HULC'nin önceki ay kameralarından farkı nedir?

Önceki ay kameralarından farklı olarak HULC, kullanıma hazır profesyonel kamera gövdelerinden oluşuyor ve son teknoloji lensleri içeriyor. Aynasız olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da hem doğrudan hem de düşük ışık koşullarında üstün performans göstermesini sağlar. Ek olarak HULC, termal koruma ve eldiven giyen astronotlar için kullanıcı dostu bir arayüz gibi alan kısıtlamalarına uyum sağlayacak modifikasyonlar içerir.

3. HULC'de ne gibi değişiklikler yapıldı?

NASA, kamerayı uzaydaki aşırı soğuktan ve hasara neden olabilecek ay tozundan korumak için termal koruyucu bir battaniye ekledi. Arayüz ayrıca kalın eldivenlerle çalışmayı kolaylaştırmak için daha büyük düğmeler ve daha az seçenekle yeniden tasarlandı.

4. HULC'nin video yetenekleri nelerdir?

HULC, astronotların keşif faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak belgelemelerine olanak tanıyan gelişmiş video yeteneklerine sahiptir. Bu video görüntüleri bilim odasından canlı destek ve analiz sağlayabilecek jeoloji hocalarına iletilmektedir.

5. HULC uzay araştırmalarına nasıl katkıda bulunuyor?

HULC'nin gelişimi, astronotların ay yüzeyinin yüksek kaliteli görüntülerini ve videolarını yakalamasını sağlayarak uzay araştırmalarında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bu veriler değerli bilgiler sağlayacak ve Ay ortamına ilişkin anlayışımıza katkıda bulunacaktır.