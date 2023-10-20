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Araştırmacılar Kuantum Malzemelerdeki Elektron Akışını Değiştirmek İçin Elektriksel Yöntem Geliştiriyor

ByMafo Brescia

Ekim 20, 2023
Araştırmacılar Kuantum Malzemelerdeki Elektron Akışını Değiştirmek İçin Elektriksel Yöntem Geliştiriyor

Penn Eyaleti'nden bir araştırmacı ekibi, elektron akışının yönünü değiştirmek için yeni bir elektriksel yöntem geliştirerek kuantum materyallerinde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Kuantum anormal Hall (QAH) etkisi sergileyen malzemelerde gösterilen yöntemlerinin, yeni nesil elektronik cihazların ve kuantum bilgisayarların geliştirilmesine yönelik etkileri olabilir.

QAH etkisi özellikle umut vericidir çünkü herhangi bir enerji kaybı olmadan malzemelerin kenarları boyunca elektron akışına izin verir. Kiral kenar akımı olarak da bilinen bu dağılmayan akış, geri saçılımı ortadan kaldırır ve nicelenmiş Hall direncine ve sıfır uzunlamasına dirence sahiptir.

Bu çalışmada araştırmacılar, elektron akışını optimize eden belirli özelliklere sahip bir QAH yalıtkanı tasarladılar. Yalıtkanlara 5 milisaniyelik bir akım darbesi uygulayarak malzemenin iç manyetizmasında bir değişikliğe neden oldular ve ardından elektron akışının yönünü değiştirdiler. Bu yön değiştirme yeteneği, kuantum teknolojilerinde bilgi aktarımını, depolanmasını ve geri alınmasını en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir.

Elektron akışının yönünü değiştirmeye yönelik önceki yöntem, harici mıknatıslara dayanıyordu ancak bu yaklaşım, akıllı telefonlar gibi küçük elektronik cihazlar için ideal değildi. Araştırmacılar, büyük mıknatıslar gerektirmeyen kullanışlı bir elektronik yöntem keşfettiler. Uygulanan akımın yoğunluğunu artırarak ve QAH yalıtkan cihazlarını daraltarak, mıknatıslanma yönünü ve elektron taşıma yönünü etkili bir şekilde değiştirerek çok yüksek akım yoğunluğu elde ettiler.

Araştırmacılar, kuantum malzemelerdeki manyetik kontrolden elektriksel kontrole olan bu değişimi, geleneksel hafıza depolamadaki eski manyetik tabanlı yöntemlerden daha yeni elektronik yöntemlere geçişle karşılaştırıyorlar. Ayrıca, bulgularını desteklemek için yöntemlerinin teorik bir yorumunu ve pratik kanıtlarını da sundular.

Ekip şu anda sistemi etkin bir şekilde açıp kapatmak için elektronları ilerledikçe duraklatmanın yolları üzerinde çalışıyor. Ayrıca daha yüksek sıcaklıklarda QAH etkisini gösterecek yöntemleri de araştırıyorlar.

Bu araştırma, daha gelişmiş elektronik cihazların geliştirilmesi ve kuantum hesaplamanın potansiyelinin gerçekleştirilmesi için umut vaat ediyor.

Kaynak: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. ve diğerleri. Kuantum anormal Hall izolatörlerinde kenar akımı kiralitesinin elektriksel olarak anahtarlanması. Nat. Anne. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y

By Mafo Brescia

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