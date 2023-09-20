Astronot Frank Rubio, Bir Amerikalının En Uzun Uzay Yolculuğu Rekorunu Kırdı

Miami yerlisi olan astronot Frank Rubio, tarihteki en uzun uzay yolculuğunu gerçekleştiren Amerikalı astronot olarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmaya hazırlanıyor. 2019 yılında NASA astronot programından mezun olan Rubio, 21 Eylül 2022'de ilk uzay yolculuğuna çıktı. Perşembe günü itibarıyla uzayda 371 gün geçirerek, Mark Vande Hei'nin 355 günlük rekorunu geride bırakacak. . Rubio'nun keşif gezisi, duygusal anlar ve büyük profesyonel başarılarla birlikte zorluklar ve ödüllerin bir karışımı oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapılan bir röportajda Rubio, bu anıtsal görevde ofisini ve ekibini temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yolculuğun zorluğunu kabul etti ama aynı zamanda bunun kendisine getirdiği tatmin ve onurun da altını çizdi. Rubio'nun asıl beklentisi altı aylık bir görevdi, ancak içinde bulunduğu uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntısı nedeniyle Dünya'ya normal bir dönüş imkansız hale geldi. Sonuç olarak Rus uzay ajansı, Rubio'yu ve uzay istasyonunu paylaştığı iki kozmonotu almak için mürettebatsız bir uzay aracı gönderdi.

Görev boyunca Rubio, pozitif kalmak, evindeki sevdikleriyle bağlantıda kalmak ve ekibinin desteğine güvenmek gibi çeşitli başa çıkma mekanizmalarını kullandı. Karşılaşılan zorluklara rağmen Rubio, bir göreve bağlandığınızda ve iki yıllık yoğun bir eğitimden geçtikten sonra görev ve sorumluluk duygusunun devreye gireceğine inanıyor.

Rubio, astronot olmadan önce ABD Ordusunda yarbay olarak görev yaptı ve savaş askeri ve pilot olarak değerli deneyimler kazandı. Ayrıca tıp doktorası vardır ve aile hekimi ve uçuş cerrahı sertifikasına sahiptir.

Dünya'ya dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen Rubio, vücudunun yer çekimine yeniden uyum sağlamasının zaman alacağını kabul etti. Normal hareket kabiliyetine kavuşması ve rahatça kilo alması iki ila altı ay sürebilir.

Rubio'nun dönüşünden sonra en çok beklediği anlar ailesiyle yeniden bir araya gelmek, arka bahçesinin huzurunun tadını çıkarmak ve taze salatanın tadını çıkarmakla geçiyor. Onun olağanüstü yolculuğu, gelecekteki uzay yolcularına ilham kaynağı oluyor ve astronotların bilim ve keşiflerin ilerlemesi için yaptıkları özveri ve fedakarlıkları vurguluyor.

kaynaklar:

-NASA

- NEPAL RUPİSİ