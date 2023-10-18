Hyades yıldız kümesinden saatte 22,000 mil gibi şaşırtıcı bir hızla çıkan, çoktan ölmüş bir "zombi" yıldızını gözlemleyen gökbilimciler tarafından büyüleyici bir keşif yapıldı. Tipik olarak filmlerde görülen yavaş zombilerin aksine, bu beyaz cüce geride bıraktığı kümeye göre hızla hareket ediyor. Hyades yıldız kümesini çevreleyen gizemlerin çözülmesine yardımcı olabileceği ve beyaz cücelerin maksimum boyutuna dair bilgi sağlayabileceği için bilim camiası bu buluştan heyecan duyuyor.

Boğa takımyıldızında, Dünya'dan 153 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Hyades yıldız kümesi yalnızca birkaç beyaz cüceye ev sahipliği yapıyor. Samanyolu'ndaki yıldızların yaklaşık %97'sinin sonunda beyaz cüceye dönüştüğü göz önüne alındığında bu şaşırtıcıdır. Gökbilimciler, Hyades'te beyaz cücelerin yokluğunun, diğer yıldız kümeleriyle etkileşimlerden veya kümeler arasında hareket eden devasa gaz bulutlarından kaynaklanan püskürmelerden kaynaklanabileceğini öne sürdüler.

Bu teoriyi araştırmak için British Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, Gaia uzay aracından gelen verileri analiz ettiler ve Hyades'ten fırlatılmış olabileceklerini düşündüren hızlara sahip üç beyaz cüce keşfettiler. Bu beyaz cücelerden biri özellikle ilgi çekiciydi çünkü Güneş'ten 1.3 kat daha büyüktü ve Hyades kümesinden kaynaklandığını gösteriyordu.

Bu keşif, beyaz cücelerin oluşumu ve maksimum boyutları hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Tipik olarak beyaz cücelerin kütleleri Güneş'inkinin yaklaşık 0.6 katıdır. Ancak bu kaçak beyaz cüce çok daha büyük ve gökbilimcilerin beyaz cüceler ile diğer yıldız kalıntıları türleri arasındaki sınırı belirlemelerine yardımcı olabilir.

Beyaz cüceler, yıldızların hidrojen yakıtı bittiğinde ve çekirdekleri yerçekiminin etkisi altında çöktüğünde oluşur. Dış katmanlar genişleyerek şişkin bir yıldız oluşturur ve sonunda gezegenimsi bir bulutsu oluşturur. Yıldızın çekirdeği beyaz cüceye dönüşür ve elektron dejenerasyonu basıncıyla daha fazla çökmesi engellenir. Beyaz cüceler genellikle Chandrasekhar sınırına, eşlik eden bir yıldızdan malzeme çekerek yüzeylerinde patlayıcı termonükleer reaksiyonlara neden olarak yaklaşır veya aşarlar.

Ancak Hyades'ten kaçan bu beyaz cüce tek bir yıldızın ürünü gibi görünüyor, bu da onu benzersiz bir keşif ve beyaz cüce oluşumunu anlamak için bir referans noktası haline getiriyor. Hyades kümesinin Güneş'e yakınlığı, yaşlı beyaz cücelerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesine olanak tanıyarak bu ilgi çekici astronomik olguya ışık tutuyor.

kaynaklar:

– British Columbia Üniversitesi araştırma makalesi

– Gaia uzay aracı veri analizi

Görüntü Kaynağı: NASA/JPL-Caltech