Bluewalker 3 Uydusunun Parlaklığı Gökbilimciler Arasında Endişelere Yol Açıyor

Yakın zamanda fırlatılan Bluewalker 3 uydusu artık gece gökyüzündeki neredeyse tüm yıldızları gölgede bırakıyor ve bu da gökbilimciler arasında alarma neden oluyor. Bu uydunun parlaklığı, gelecekte fırlatılacak olan benzer uyduların sayısının artmasıyla birlikte, kozmosun incelenmesi üzerinde geri dönüşü olmayan etkiler yaratabilir.

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bir grup gökbilimci, Bluewalker 3'ün yedi yıldız, Ay, Jüpiter ve Venüs dışında gece gökyüzündeki tüm gök cisimlerinden daha parlak olduğunu buldu. Çalışmanın yazarları Bluewalker 3'ü 130 gün boyunca gözlemlediler ve alçak Dünya yörüngesindeki parlak ve yapay uydu takımyıldızlarının astronomik araştırmaları engelleyebileceği sonucuna vardılar.

Bluewalker 3, baz istasyonuna ihtiyaç duymadan 5G bağlantısı sağlamayı amaçlayan telekomünikasyon şirketi AST SpaceMobile tarafından geçen yılın Eylül ayında piyasaya sürüldü. Ancak uydunun parlaklığının Uluslararası Astronomi Birliği tarafından belirlenen tavsiye edilen seviyeyi aşması gökbilimciler arasında endişelere yol açıyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından biri olan Siegfried Eggl, daha büyük ve daha parlak ticari uydulara yönelik eğilim hakkında yorum yaparak, daha fazla şirketin benzer filolar kurmayı planladığı için düzenlemelerin gerekliliğini vurguladı. AST SpaceMobile, çalışmada dile getirilen endişeleri gidermek için NASA ve astronomi gruplarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Bu uydu paraziti sorunu yeni değil. Mart ayında bilim insanları, SpaceX'in Starlink gibi uydu filolarının yol açabileceği olası aksaklıklar konusunda uyarıda bulunarak, gökyüzü araştırmalarının korunmasına yönelik düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu. Bu endişe, bilim adamlarının uydu takımyıldızlarının yıldızları gölgede bırakma olasılığını ilk kez vurguladığı 2019 yılına kadar uzanıyor.

Çalışmanın yazarları konuyla ilgili yorum taleplerine henüz yanıt vermedi. Yörüngedeki uyduların sayısı artmaya devam ettikçe, teknolojik gelişmeler ile evreni keşfetme ve anlama yeteneğimizi korumak arasında bir denge kurmak hayati önem taşıyor.

kaynaklar:

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