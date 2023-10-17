Yeni Yapay Zeka Sistemi Süpernovaları Tespit Edip Sınıflandırabilir

Bright Transient Survey Bot (BTSbot) olarak bilinen yeni bir yapay zeka sistemi, Northwestern Üniversitesi ve diğer kurumlardaki araştırmacılar tarafından geliştirildi. Bu yapay zeka sistemi, en büyüleyici astronomik olaylardan biri olan süpernovaları otonom olarak tespit etme ve sınıflandırma yeteneğine sahiptir.

Geleneksel olarak süpernovayı bulmak, geniş veritabanlarında manuel arama yapılmasını gerektiren yoğun emek gerektiren bir görevdi. Geçtiğimiz altı yıl boyunca insanlar, uzman süpernova avcıları tarafından toplanan verileri kontrol etmek için 2,000 saatten fazla zaman harcadı. Bu zaman alıcı süreç daha verimli bir şekilde kullanılabilir.

BTSbot, devasa veritabanlarında gezinmek ve süpernovayı temsil eden parlak ışık noktalarını tespit etmek için tasarlandı. Zwicky Geçici Tesisi (ZTF) ve diğer süpernova avcıları tarafından toplanan verileri gerçek zamanlı olarak analiz etme yeteneğine sahiptir.

BTSbot potansiyel bir süpernova tespit ettiğinde varlığını doğrulamaya çalışıyor ve Palomar gözlemevindeki SED Machine robotik teleskopu gibi otomatik programların yardımıyla ek veriler topluyor. Toplanan veriler daha sonra, spektral analize dayalı olarak süpernova tipinin belirlenmesinde uzmanlaşmış olan SNIascore adlı başka bir programa aktarılıyor.

BTSbot, SED Machine ve SNIascore arasındaki işbirliği, SN2023tyk olarak bilinen bir süpernovanın Tip Ia süpernova olduğunun başarılı bir şekilde belirlenmesiyle sonuçlandı. Bu tür, ikili bir partner tamamen patladığında ortaya çıkar. Araştırmacılar, BTSbot'un çalışmalarının doğruluğundan ve hızından memnun kaldılar.

Otomatik yapay zeka destekli astronomi için henüz erken olmasına rağmen, potansiyel etki umut verici. Süpernova araştırmalarına katılan öğrenciler ve profesörler için önemli miktarda zaman tasarrufu sağlamak değerli bir hedeftir. BTSbot astronomi topluluğuna daha fazla entegre oldukça, artan veri girişiyle ortaya çıkarabileceği keşifler için büyük bir beklenti var.

kaynaklar:

- Kuzeybatı Üniversitesi

– UT

– UT