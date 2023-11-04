Yeni Starlink Görevi, SpaceX'in Yeniden Kullanılabilir Falcon 9 Booster'ı İçin Başka Bir Kilometre Taşını İşaret Ediyor

SpaceX'in B9 seri numaralı Falcon 1058 güçlendiricisi, filodaki başka bir güçlendiriciyle aradaki farkı kırarak Cuma gecesi 18. fırlatışını gerçekleştirecek. Bu itici, üç buçuk yıllık hizmetinde olağanüstü bir başarı elde etti; toplam 17 kez uçtu. 30 Mayıs 2020'de gerçekleştirilen ilk yolculuğu, NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i yörüngeye ittiği için tarihi bir öneme sahipti; bu, ticari bir uzay aracının bu başarıya ilk kez ulaştığı anlamına geliyordu.

Bu booster'ı diğerlerinden ayıran şey sadece rekor sayıdaki uçuş sayısı değil, aynı zamanda görünümüdür. Başlangıçta parlak beyaz bir boya tabakası ve canlı kırmızı bir NASA logosuyla süslenen roket, artık uzay yolculuğunun belirgin izlerini taşıyor. Görevleri boyunca iticinin bir zamanlar beyaz olan boyası, egzozundan biriken isle kaplanmış kömür rengine dönüştü.

Yaklaşan bu fırlatma, yörüngeye yerleştirilmeyi bekleyen 23 uydunun yer aldığı başka bir Starlink görevidir. Falcon 9'un ilk aşaması Merlin motorlarını ateşleyerek roketi 5,000 mil/saat'i aşan hızlara çıkaracak. Ayrıldıktan sonra itici, bir dizi motor yakma işlemi gerçekleştirerek ve Atlantik Okyanusu'ndaki bir platforma inmek için dört iniş ayağını kullanarak Dünya'ya geri dönüş yolculuğuna çıkacak.

Etkileyici bir şekilde, bu özel güçlendirici halihazırda çoğunluğu Starlink takımyıldızına ait olan şaşırtıcı 846 uyduyu fırlattı. Starlink 6-26'nın fırlatılması, konuşlandırıldıktan sonra toplam işlevsel Starlink uydularının sayısını 5,000'in üzerine çıkaracak. Bu başarı, OneWeb'in geniş bant ağındaki mevcut uydu sayısını aşarak SpaceX'in uydu internet pazarında önemli bir oyuncu olarak konumunu sağlamlaştırıyor.

SpaceX'in Falcon roketleri başarı ve güvenilirlik sağlamaya devam ediyor. Birbirini takip eden 248 başarılı görevle uçuş temposu sabit kalıyor ve mühendisler her fırlatmada sürekli olarak öğreniyor ve gelişiyor. Aslında SpaceX, roketlerin potansiyelini daha da maksimum düzeye çıkarmak için güçlendirici başına uçuş sayısını artırmayı düşünüyor.

SpaceX yıllık fırlatma sayısını artırmayı, 100 sonuna kadar 2023 uçuşa ve gelecek yıl da 144 fırlatmaya ulaşmayı hedeflerken, Falcon ailesi önemini korumaya devam edecek. Şirketin tamamen yeniden kullanılabilir Starship roketine yönelik iddialı planları ufukta görünüyor, ancak o zamana kadar önümüzdeki yıllarda çok daha fazla Falcon 9 ve Falcon Heavy uçuşunun gerçekleşmesi bekleniyor.

FAQ

1. B9 seri numaralı Falcon 1058 iticisi kaç kez uçtu?

B9 seri numaralı Falcon 1058 iticisi toplam 17 kez uçtu ve 18'inci fırlatışını gerçekleştirecek.

2. Güçlendiricinin ilk fırlatılışının önemi nedir?

Güçlendiricinin 30 Mayıs 2020'deki ilk lansmanı, SpaceX'in astronotları yörüngeye göndermeye yönelik ilk görevi oldu ve Amerika'nın Uluslararası Uzay İstasyonuna astronot fırlatma yeteneğinde dokuz yıllık bir boşluğu sona erdirdi.

3. Güçlendirici kaç uyduyu fırlattı?

Bu güçlendirici, yaklaşan lansmanıyla birlikte, çoğu SpaceX'in Starlink takımyıldızına ait olan etkileyici 846 uyduyu zaten fırlatmış olacak.