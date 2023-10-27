Yeni Çalışma Doğu Antarktika'daki Hızlandırılmış Buz Kaybını Ortaya Çıkardı

Science Advances dergisinde yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, Doğu Antarktika'daki buzulların gelecekte önceden inanıldığından daha hızlı buz kaybı yaşayabileceğini ortaya çıkardı. Bu endişe verici geri bildirim döngüsü, buzul eriyen suyun daha fazla buz kaybını tetiklemesi ve gezegen ısınmaya devam ederken deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunmasıyla ortaya çıkıyor.

Bilim insanları, Batı Antarktika'daki buz raflarının hızla erimesinin insan kaynaklı küresel ısınma nedeniyle artık kaçınılmaz olabileceğini bildirdi. Yakın zamanda yapılan diğer çalışmalarla birleştirildiğinde, bu bulgular hızla eriyen güney kıtasının korkunç bir resmini çiziyor ve dünya çapında deniz seviyesinin yaşamı değiştirecek ciddi yükseliş risklerini ortaya çıkarıyor.

Çalışma özellikle Doğu Antarktika'daki, deniz seviyesinin yaklaşık XNUMX metrelik yükselişini tetikleyecek kadar buz tutan Denman ve Scott buzullarına odaklandı. Önceki araştırmalar, buzullar eridikçe suyun altlarından denize aktığını, dolayısıyla buzulların erimesini ve buz kaybını hızlandırdığını göstermişti. Yeni çalışma, Antarktika'nın erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi üzerindeki etkisini değerlendirmek için bu geri bildirim döngüsünü simülasyonlara dahil etti.

Bulgulara göre, eğer dünya gezegeni ısıtan fosil yakıtları daha hızlı yakmaya devam ederse, buzullar, özellikle eriyen suyun boşaltılması nedeniyle, tahmin edilenden yaklaşık 25 yıl daha önce kritik bir eşiği geçebilir. Bu senaryoda, geri besleme döngüsünün dahil edilmesi, Denman ve Scott buzullarındaki deniz seviyesi artışını 16 yılı sonuna kadar yaklaşık %2300 artırdı.

Mevcut iklim modellerinin, eriyen suyun boşaltılmasından kaynaklanan bu ek buz kaybını hesaba katmadığını unutmamak çok önemlidir. Bu olgunun gelecekteki modellere dahil edilmesi, küresel deniz seviyesi yükselişinin daha doğru anlaşılması için gereklidir.

Baş yazar Tyler Pelle, Doğu Antarktika'nın daha istikrarsız hale gelmesi ve kıyı toplulukları ve alçakta bulunan adalar için deniz seviyesinin yükselmesi riskinin artması nedeniyle izlenmesinin önemini vurguluyor. Bu buz kaybı kalıplarını anlamak ve ele almak, gelecek nesiller üzerindeki etkileri azaltmak için çok önemlidir, çünkü bugünkü eylemlerimiz önümüzdeki yıllarda iklimi önemli ölçüde etkilemektedir.

Çalışma, Northumbria Üniversitesi'nden doçent Jan De Rydt gibi uzmanları Antarktika'daki buz kaybının tüm simülasyonlarına buzul altı akıntının dahil edilmesini savunmaya teşvik etti. Bölgenin geleceği hakkında kapsamlı bir anlayış elde etmek amacıyla buz tabakasının ve okyanusun derinliklerini analiz etmek için daha fazla araştırma yapılması planlanıyor.

Kaynak: CNN

SSS

1. Buzullar deniz seviyelerinin yükselmesine nasıl katkıda bulunuyor?

Buzullar eridiğinde deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunur ve ortaya çıkan su okyanusa akar.

2. Geri bildirim döngüsü nedir?

Geri besleme döngüsü, bir sistemin çıktısının girdiyi daha da etkileyerek kendi kendini sürdüren bir model oluşturduğu bir süreci ifade eder.

3. Mevcut iklim modelleri eriyen suyun boşaltılmasından kaynaklanan buz kaybını hesaba katıyor mu?

Hayır, mevcut iklim modelleri eriyen suyun boşaltılmasından kaynaklanan ilave buz kaybını hesaba katmamaktadır. Küresel deniz seviyesindeki yükselişi daha iyi tahmin etmek için bu olgunun gelecekteki modellere dahil edilmesi gerekiyor.

4. Doğu Antarktika'da hızlanan buz kaybının potansiyel etkileri nelerdir?

Doğu Antarktika'da hızlanan buz kaybı, kıyı toplulukları ve alçakta bulunan adalar için deniz seviyesinin yükselmesi riskini artırıyor ve potansiyel olarak insan yaşamı ve altyapı üzerinde yıkıcı etkilere yol açıyor.

5. Buzulların erimesinin etkilerini nasıl giderebiliriz?

Buzulların erimesinin etkilerinin ele alınması, sera gazı emisyonlarının azaltılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi ve hassas bölgelerde artan deniz seviyelerine uyum sağlayacak önlemlerin uygulanmasını gerektirir.