Heyecan Verici Fosil Buluntuları Arjantin'deki Geç Kretase Yaşamına Yeni Işık Tuttu

Amerika Jeoloji Derneği'nin GSA Connects 2023 toplantısında paleontolog Matthew Lamanna tarafından sunulan yeni araştırma, Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Cañadón Tomás Taş Ocağı'nda heyecan verici fosil keşiflerini ortaya çıkardı. Bulgular, Kretase döneminin sonunda, kuş olmayan dinozorların neslinin tükenmesinden hemen önce hayata dair değerli bilgiler sağlıyor.

Lamanna, Geç Kretase döneminde Güney Yarımküre'deki dinozorların ve diğer kıtasal omurgalıların biyolojik çeşitliliğini, evrimini ve paleobiyocoğrafyasını anlamanın önemini vurguluyor. Arjantin'deki fosil alanı, bölgedeki bu hayvanlara ilişkin bilgi boşluklarımızı doldurmaya yardımcı oluyor.

Cañadón Tomás bölgesi ilk olarak 2020 yılında Museo de La Plata tarafından yürütülen paleontolojik etki araştırması sırasında keşfedildi. Araştırmada, hadrosaur adı verilen büyük gövdeli ördek gagalı dinozorlara ait kemiklerin de aralarında bulunduğu dinozor fosilleri ortaya çıkarıldı. Daha sonraki kazılarda, çeşitli boyutlarda hadrosaurlara ait çok sayıda kemik ortaya çıkarıldı; bu, potansiyel olarak bir sosyal grubun, hatta akraba bireylerden oluşan bir sürünün varlığına işaret ediyor.

Ekip, hadrosaur fosillerinin yanı sıra yırtıcı dinozorlara ait diş ve pençe gibi kalıntıları da keşfetti. Ayrıca bölgede, Golfo San Jorge Havzasında bulunan ilk Kretase yılanı ve küçük bir memeli olan reigitheriid'in üst çenesi de dahil olmak üzere nadir ve küçük gövdeli omurgalılar ortaya çıktı.

Memeli çenesinin keşfi özellikle önemlidir, çünkü Kretase dönemindeki memeli yaşamını anlamak, kuş olmayan dinozorların neslinin tükenmesi ve ardından memelilerin yayılmasıyla ilgili resmin tam olarak anlaşılması açısından çok önemlidir. Lamanna'ya göre memeli çenesi, türünün şimdiye kadar keşfedilen en iyi fosillerinden biridir.

Araştırma ve kazıların ön aşamasında olmasına rağmen Cañadón Tomás bölgesi şimdiden büyük umut vaat ediyor. Daha fazla malzeme keşfediliyor, bu da bu alanda hâlâ yapılacak çok iş ve ortaya çıkarılacak çok daha fazla fosil olduğunu gösteriyor.

Genel olarak, Arjantin'deki bu heyecan verici fosil buluntuları, Güney Yarımküre'deki Geç Kretase yaşamını anlamamıza katkıda bulunuyor ve bu dönemdeki dinozorların ve diğer omurgalıların biyolojik çeşitliliğine ve evrimine yeni bir ışık tutuyor.

kaynaklar:

– Sözlük: [Kretase](https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous)

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