Güney Dakota'daki LZ Projesi Küresel Karanlık Madde Yarışında Öne Çıkıyor

Karanlık maddeyi tespit etme arayışında Güney Dakota'daki LUX-ZEPLIN (LZ) projesi öncü olarak ortaya çıktı. Lead, Güney Dakota'daki Sanford Yeraltı Araştırma Tesisi'nde (SURF) yüzeyin neredeyse bir mil altında bulunan LZ, Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı (DOE) Bilim Ofisi tarafından finanse edilen son teknoloji ürünü bir karanlık madde deneyidir.

Araştırmanın ilk 60 gününden elde edilen son sonuçlar, LZ'yi Kanada, Kore, Çin ve Avrupa'dakiler de dahil olmak üzere dünya çapındaki diğer deneylerin önünde konumlandırdı. Projenin sözcüsü Dr. Chamkaur Ghag, LZ'yi titizlikle yapılmış ve şu anda kara hız rekorunu kıran bir yarış arabasına benzetiyor. Bu başarı, proje için keşfedilmemiş keşif alanına girişi işaret ediyor.

Evrenin önemli bir bölümünü oluşturduğu düşünülen, bulunması zor bir madde olan karanlık madde, bilim adamlarını uzun süredir şaşırtıyor. Işıkla etkileşime girmediği için doğrudan algılamayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor. LZ deneyinin amacı, hassas dedektörlerle çevrelenmiş büyük bir sıvı ksenon tankı kullanarak, karanlık madde parçacıkları ile sıradan madde arasındaki inanılmaz derecede nadir etkileşimleri tespit etmektir.

LZ'nin avantajı, önceki deneylerle karşılaştırıldığında geliştirilmiş hassasiyeti ve daha büyük ksenon hedefidir. Yerin derinliklerindeki konumu, kozmik ışınlardan kaynaklanan paraziti en aza indirerek daha doğru ölçümlere olanak tanır. Projenin şu ana kadarki başarısı, onu karanlık maddenin gizemlerini çözme yönündeki küresel yarışta ön sıralara yerleştiriyor.

SSS:

S: Karanlık madde nedir?

C: Karanlık madde, evrenin toplam kütlesinin yaklaşık %85'ini oluşturduğuna inanılan maddenin varsayımsal bir biçimidir. Işıkla etkileşime girmez ve yalnızca görünür madde üzerindeki kütleçekimsel etkileri yoluyla dolaylı olarak gözlemlenmiştir.

S: LZ deneyi nasıl çalışıyor?

C: LZ deneyinde, karanlık madde parçacıkları ile sıradan madde arasındaki etkileşimleri tespit etmek için hedef olarak büyük bir sıvı ksenon tankı kullanılıyor. Bir karanlık madde parçacığı bir ksenon atomuyla çarpıştığında, küçük bir ışık parıltısı üretir ve elektronları serbest bırakır; bunlar daha sonra tankı çevreleyen hassas cihazlar tarafından tespit edilir.

S: LZ neden yeraltında bulunuyor?

C: LZ, deneyi karanlık madde parçacıklarının tespitini engelleyebilecek kozmik ışınlardan korumak için yerin derinliklerine yerleştirildi. Yeraltı konumu daha doğru ölçümler için daha sessiz bir ortam sağlar.