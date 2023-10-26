Gıda Kalıntılarını Değerlendirmenin Yeni Yolları: Sürdürülebilir Bir Yaklaşım

Şirketler ve kümelerle birlikte çalışan Avrupalı ​​bilim insanları, gıda üretim kalıntılarının potansiyelini belirlemeyi ve maksimuma çıkarmayı amaçlayan çığır açıcı bir karar destek aracı geliştirdiler. Bu yenilikçi yazılım, yalnızca teknik yönleri dikkate almakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir faktörleri de hesaba katarak tarım-gıda endüstrisindeki karar alma sürecinde devrim yaratıyor.

Her yıl milyonlarca ton gıda israf ediliyor ve bu kaybın %45'i meyve ve sebzelerden oluşuyor. Tipik olarak bu kalıntılar çöplüklere atılıyor veya hayvan yemi olarak yeniden değerlendiriliyor. Ancak çoğu kişinin farkına varamadığı şey, bu yan ürünlerin, çıkarılıp daha iyi kullanıma sunulabilecek değerli endüstriyel bileşikler içerdiğidir.

Avrupa araştırma projesi Model2Bio kapsamında bilim insanları, şirketler ve kümeler bir karar destek aracı prototipi geliştirmek üzere bir araya geldi. Bu araç, en ileri matematiksel modelleri kullanarak üç önemli soruyu yanıtlayabilir: Bir kalıntıdan ne elde edilebilir, en ekonomik şekilde nasıl üretilebilir ve önerilen geri dönüşüm yollarının çevresel ve sosyal etkileri nelerdir?

Bu bilgilerle donatılan araç, gıda üretimi kalıntılarından malzeme, kimyasal veya enerjinin geri kazanılmasına yönelik en sürdürülebilir ve uygun maliyetli seçeneklere ilişkin öneriler sunabiliyor. Bu, tarım-gıda şirketleri, atık yönetimi firmaları ve biyo-endüstriler için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.

İspanya'daki kar amacı gütmeyen Ceit teknoloji merkezinde araştırmacı ve Model2Bio projesinin koordinatörü Tamara Fernández Arévalo, aracın önemini vurguluyor: "Şirketler genellikle kalıntılarını hayvan yemi olarak kullanmanın ötesinde nasıl yönetecekleri konusunda bilgi eksikliği yaşıyor. Biyogazdan enerji üretmek veya katma değerli ürünler yaratmak gibi bu kalıntıların değerlendirilebileceği çeşitli yolları sergilemek istiyoruz."

Küresel trend daha az hayvansal ürün tüketmeye doğru kaydıkça, tarımsal gıda kalıntıları için alternatif seçenekler giderek daha gerekli hale geliyor. Örneğin, peynir altı suyunu hayvan yemi olarak kullanmak yerine, hayvansal olmayan alternatifleri desteklemek için bundan proteinler çıkarılabilir. Bu işlemden elde edilen şeker açısından zengin olan meyve suyu mikroorganizmalar tarafından fermente edilebilir. Oksijen varlığında bu mikroorganizmalar palm yağına benzer yağlar üretir. Oksijenin yokluğunda, biyoplastik üretmek için kullanılabilen organik asitler üretiliyor.

Karar destek aracı, izlenecek ekonomik açıdan en uygun ve çevre dostu sürecin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Bunu yaparak, üretimi ve lojistiği piyasa değeriyle uyumlu, aynı zamanda ekolojik ayak izini sınırlayan ürünlerin üretilmesini sağlar.

Sürdürülebilirliğin çok önemli olduğu bir dünyada, bu karar destek aracının geliştirilmesi, gıda israfının azaltılması ve daha döngüsel bir ekonomi yaratılmasında ileriye doğru atılmış önemli bir adıma işaret ediyor.

SSS

Avrupalı ​​bilim adamlarının geliştirdiği karar destek aracının amacı nedir?

Karar destek aracı, teknik, ekonomik ve sürdürülebilir faktörleri dikkate alarak gıda üretim kalıntılarının potansiyelini belirlemeyi ve maksimuma çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu kalıntılardan malzemelerin, kimyasalların veya enerjinin en uygun maliyetli ve çevre dostu şekilde nasıl geri kazanılacağına dair öneriler sunar.

Gıda kalıntılarını değerlendirmenin yenilikçi yollarını bulmak neden önemlidir?

Gıda artıklarından yararlanmanın yenilikçi yollarını bulmak çok önemlidir çünkü bu, israfı azaltır ve bu yan ürünlerin değerini en üst düzeye çıkarır. Bu kalıntılar atılmak veya hayvan yemi olarak kullanmak yerine değerli endüstriyel bileşiklere dönüştürülerek daha sürdürülebilir ve döngüsel bir ekonomiye katkıda bulunulabilir.

Tarımsal gıda kalıntılarının alternatif kullanım örnekleri nelerdir?

Tarımsal gıda kalıntılarının alternatif kullanımına bir örnek, hayvansal olmayan alternatifleri desteklemek için peynir altı suyundan proteinlerin çıkarılmasıdır. Bu işlemden kalan meyve suyu mikroorganizmalar tarafından fermente edilebilir, bu da oksijen varlığında palm yağına benzer yağların üretilmesine neden olur. Oksijenin yokluğunda, diğer uygulamaların yanı sıra biyoplastik üretmek için kullanılabilen organik asitler üretilir.

Karar destek aracı tarım-gıda endüstrisindeki şirketlere nasıl fayda sağlıyor?

Karar destek aracı, tarım-gıda şirketlerine, kalıntılarını daha etkili bir şekilde nasıl yönetebilecekleri konusunda değerli bilgiler sağlar. Biyogazdan enerji üretmek veya katma değerli ürünler üretmek gibi bu kalıntıları değerlendirmenin alternatif yollarını sunar. Şirketler bu sürdürülebilir uygulamaları benimseyerek israfı azaltabilir, ekolojik ayak izlerini geliştirebilir ve potansiyel olarak yeni gelir akışları keşfedebilir.