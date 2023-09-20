Nadir Bulunan 150 Milyon Yıllık Dinozor İskeleti Paris'te Açık Artırmada Satılacak

Sevgiyle Barry lakaplı, iyi korunmuş bir Camptosaurus iskeleti önümüzdeki ay Paris'te açık artırmaya çıkacak. 1990'lı yıllarda ABD'nin Wyoming kentinde keşfedilen dinozor, ilk olarak 2000 yılında paleontolog Barry James tarafından restore edildiğinden adı da buradan geliyor. Yakın zamanda İtalyan laboratuvarı Zoic iskeleti aldı ve daha fazla restorasyon çalışması gerçekleştirdi. 2.10 metre boyunda ve 5 metre uzunluğundaki Barry, kafatasının %90'ı ve genel iskeletinin %80'i korunmuş, olağanüstü sağlam bir örnektir.

Hotel Drouot müzayedecisi Alexandre Giquello'ya göre Barry'nin bütünlüğü onu son derece nadir bir buluntu haline getiriyor. Sanat piyasasında dinozor örnekleri nadirdir ve her yıl dünya çapında yalnızca birkaç satış gerçekleşmektedir. Hatta bu yılın nisan ayında, dev bir Tyrannosaurus Rex'in üç farklı T-Rex'ten elde edilen 293 kemikten oluşan kompozit iskeleti, Zürih'teki bir müzayedede 9.4 milyon dolara satıldı. Bu, bu tür fosillere verilen büyük ilgiyi ve değeri göstermektedir.

Camptosaurus, geç Jura'dan erken Kretase dönemlerine kadar var olan büyük otçul bir dinozordu. Barry'nin beklenen açık artırma fiyatının 1.2 milyon Euro'ya (1.98 milyon $) kadar çıkması, nadirliği ve olağanüstü korunması, değerine katkıda bulunuyor. Bu satış, paleontoloji meraklılarına ve koleksiyonculara doğa tarihinin dikkate değer bir eserini edinme fırsatı sunuyor. İskelet, müzayededen önce halka açık bir şekilde sergilenecek ve meraklıların bu 150 milyon yıllık harikaya hayran kalmalarına olanak tanınacak.

kaynaklar:

- Reuters

- ABC Haberleri