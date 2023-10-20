Gökbilimciler En Uzaktaki Hızlı Radyo Patlamasını Tespit Ederek Evrendeki Kayıp Maddeye Işık Tutuyor

Gökbilimcilerden oluşan bir ekip heyecan verici bir keşifte bulundu; bugüne kadar gözlemlenen en uzak hızlı radyo patlamasını tespit ettiklerini iddia ediyorlar. İlk olarak Haziran 2022'de Avustralya Kilometre Kare Dizi Yol Bulucu (ASKAP) teleskopu tarafından tespit edilen patlamanın, birleşen bir grup gökadadan kaynaklandığına inanılıyor. Bu kozmik olay sırasında açığa çıkan enerjinin, bir milisaniyenin çok küçük bir bölümünde yoğunlaşan, Güneş'in 30 yıllık toplam emisyonuna eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, radyo teleskopuna bağlı bir dizi çanak kullanarak radyo patlamasının kaynağını daraltmayı başardılar. Daha sonra patlamanın kaynaklandığı galaksiyi aramak için Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobunu kullandılar. Bu keşif, bu tür bir patlamanın daha önce tespit edilen herhangi bir hızlı radyo patlamasından hem daha eski hem de daha uzakta olduğunun ilk kez tespit edildiğine işaret ediyor.

Yoğun radyo emisyonlarının kısa ömürlü darbeleri olan hızlı radyo patlamaları, yıllardır gökbilimcilerin kafasını karıştırıyor. Şu ana kadar yaklaşık 50 tanesinin yeri kesin olarak belirlenmiş olsa da bilim insanları, tespit edilmeyi bekleyen binlerce kişinin daha olduğuna inanıyor. Ayrıca çalışma, bu patlamaların evrenin kütlesinin ölçülmesi konusunda değerli bilgiler sağlayabileceğini öne sürüyor.

Evrenin kütlesini tahmin etmek için kullanılan mevcut yöntemler, standart kozmoloji modeline meydan okuyan çelişkili sonuçlar üretmiştir. Ancak bu keşfin arkasındaki araştırmacılar, hızlı radyo patlamaları üzerinde çalışmanın bulmacanın eksik parçalarını doldurmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Spesifik olarak, bilim insanları bu patlamaları gözlemleyerek galaksiler arasındaki "eksik" maddeyi ölçebilir ve evrenin kütlesi hakkında daha doğru bir anlayışa sahip olabilirler.

Araştırmanın eşbaşkanlarından Profesör Ryan Shannon'a göre evrende beklenen normal maddenin yarısından fazlası eksik. Bu maddenin galaksiler arasındaki boşlukta bulunduğuna inanılıyor, ancak dağınık ve sıcak doğası, geleneksel teknikler kullanılarak tespit edilmesini zorlaştırıyor. Ekibin bulguları, 2020'de daha uzaktaki hızlı radyo patlamalarının galaksiler arasındaki dağınık gazları açığa çıkardığını ortaya koyan Avustralyalı gökbilimci Jean-Pierre Macquart'ın çalışmasıyla örtüşüyor.

Bu son keşif, hızlı radyo patlamalarının evrendeki yaygınlığını doğruluyor ve evrenin yapısını incelemek için bunların potansiyel önemini vurguluyor. Ancak ekip, mevcut nesil teleskopların daha uzak patlamaları tespit etme konusunda sınırlarına ulaşıyor olabileceğini kabul ediyor. Gelecekte bu kozmik olayların gizemlerini ortaya çıkarmak için daha güçlü cihazlara ihtiyaç duyulacak.

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