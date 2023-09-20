Ay Navigasyonu için Kullanılan Fibonacci Spirali

Bilim adamları, Ay'daki GPS benzeri bir sistem için en uygun parametreleri hesaplamak amacıyla Fibonacci spiralini kullanarak, ay navigasyonu için yeni bir yöntem geliştirdiler. Yenilikçi yaklaşım, Ay'ın benzersiz elipsoidal şekline dayalı olarak daha doğru haritalama sunarak, ay araç navigasyonunun modernleştirilmesine yardımcı oluyor.

Eötvös Loránd Üniversitesi'nden jeofizik öğrencisi Kamilla Cziráki, Dünya'nın GPS sistemini Ay'a uyarlamak amacıyla matematikçi Fibonacci'nin metodolojisini uygulamak için Profesör Gábor Timár ile işbirliği yaptı. Bulguları Acta Geodaetica et Geophysica dergisinde yayınlandı.

İnsanlık Ay'a dönmeye hazırlanırken, Ay'da yön bulma yöntemleri bulmaya odaklanılıyor. Gelecekteki ay araçlarının Dünya'daki GPS'e benzer bir uydu navigasyon sistemi tarafından desteklenmesi muhtemeldir. Ancak mevcut GPS sistemleri gezegenimizin şeklini dikkate almıyor, bunun yerine jeoide en iyi uyan rotasyon elipsoidini kullanıyor.

GPS yazılım çözümlerini Ay'a uygulamak için belirli parametrelerin tanımlanması gerekir. Ay yüzeyine en iyi uyan elipsoidin şekli ve yarı ana ve yarı küçük eksenler önemli faktörlerdir. Ay'ın şekli tam olarak küresel değildir ancak dönen bir elipsoid olarak tahmin edilebilir.

Cziráki ve Timár, çalışmalarında Ay'ın teorik şekline en iyi uyan dönen elipsoidin parametrelerini, ay selenoidi adı verilen bir veritabanı kullanarak hesapladılar. Ay yüzeyindeki örnek noktaları düzenlemek için Fibonacci küresini kullandılar ve parametre değerlerini stabilize etmek için örnekleme noktalarının sayısını kademeli olarak artırdılar.

Matematikçi Leonardo Fibonacci'nin geliştirdiği bir yöntem olan Fibonacci spirali, basit kodlarla uygulanabilmesi ve doğru sonuçlar vermesi nedeniyle tercih edildi. Bu yöntem aynı zamanda GPS tarafından kullanılan WGS84 elipsoidinin iyi bir yaklaşımını yeniden oluşturarak Dünya'ya da uygulanmıştır.

Ay navigasyonuna yönelik bu yeni yaklaşım, Ay'ın benzersiz şekline dayalı olarak daha hassas haritalama sağlayarak gelecekteki ay keşif misyonları için umut vaat ediyor. Bu, Ay'daki araç navigasyon sistemlerinin modernleştirilmesinde ve Ay'ın yüzeyine ilişkin anlayışımızın geliştirilmesinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Referans: "GRAIL'in selenoid modeline dayalı en uygun ay elipsoidinin parametreleri", Kamilla Cziráki ve Gábor Timár, 27 Haziran 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w