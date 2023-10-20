Gökbilimciler 8 Milyar Yıl Önceki Radyo Dalgalarının Gizemli Patlamasını Tespit Etti

CNN.com'un yakın tarihli bir raporu, gökbilimcilerin büyüleyici bir keşifte bulunduğunu ortaya koyuyor: Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren şaşırtıcı bir radyo dalgası patlamasının tespiti. Bu hızlı radyo patlamaları (FRB'ler) yalnızca inanılmaz derecede uzak değil, aynı zamanda dikkat çekici derecede enerjiktir.

FRB'ler yalnızca milisaniye süren yoğun radyo dalgası patlamalarıdır. Kökenleri büyük ölçüde bilinmiyor, ancak galaksi dışı geçici radyo dalgaları flaşları olduklarına inanılıyor. Bazı FRB'lerin değişen sürelere sahip olduğu gözlemlendi; bazıları yalnızca mikrosaniye süren alt patlamalar gösterirken diğerleri birkaç saniye devam edebiliyor.

FRB 20220610A olarak bilinen en yeni gözlemlenen FRB, 1.016 ± 0.002 kırmızıya kayma değeriyle karmaşık bir ana galaksi sisteminde lokalize edilmiştir. Bu FRB'lerin kaynağı uzun zamandır spekülasyon ve teorilerin konusu olmuştur; bazıları bunların uzak yıldız sistemlerindeki pulsarların asteroitlerle çarpışmasının sonucu olabileceğini öne sürmektedir.

Gökbilimciler, bu yakalanması zor kozmik patlamaları izlemek ve incelemek için Batı Avustralya'daki ASKAP dizisi gibi radyo teleskoplarına güvendiler. ASKAP dizisi Haziran 2022'deki FRB'nin tespitinde çok önemli bir rol oynayarak araştırmacıların kökenini belirlemesine yardımcı oldu. Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu kullanılarak yapılan takip gözlemleri, FRB'nin kaynak gökadasının daha önce keşfedilen herhangi bir FRB kaynağından daha yaşlı ve daha uzakta olduğunu, muhtemelen birleşen gökada grubunun bir parçası olduğunu ortaya çıkardı.

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar FRB'ler ile deprem ve güneş patlamaları gibi doğal olaylar arasında ilginç paralellikler kurdular. FRB'ler güneş patlamalarından önemli farklılıklar gösterirken, depremlerle de dikkate değer benzerlikler paylaşıyorlar. Bu bulgu, FRB'lerin nötron yıldızlarının yüzeyinde meydana gelen "yıldız depremlerinden" kaynaklandığı teorisini desteklemektedir. Yüksek yoğunluklu maddenin davranışını ve nükleer fiziğin yönlerini anlamak, FRB'lerin daha ileri düzeyde incelenmesiyle büyük ölçüde yardımcı olabilir.

FRB'lerin nedeni bir sır olarak kalmaya devam ediyor, ancak bu patlamalardan bazılarının dünya dışı bir kökene sahip olabileceği öne sürülüyor. Bununla birlikte, hakim teori, en azından bazı FRB'lerin, son derece güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları olan magnetarlar tarafından yayıldığını öne sürüyor.

İlginç bir şekilde, 8 milyar yıllık FRB'nin keşfi, evrendeki kayıp maddenin gizeminin çözülmesine yardımcı olabilir. Bilim insanları, bugün evrende var olması gereken maddenin yarısının fiilen eksik olduğuna inanıyor. Bu "kayıp madde", proton ve nötronlardan oluşan sıradan madde olan baryonlardan oluşur. FRB'ler çok büyük mesafeler kat ederken, radyasyonları bu eksik madde tarafından dağıtılır. Araştırmacılar birkaç FRB'ye olan mesafeleri ölçerek evrenin yoğunluğunu belirleyebilir ve potansiyel olarak eksik baryonik maddenin yerini tespit edebilir.

Kaynaklar: CNN.com, Science Direct, The New Scientist, SciTechDaily, Space.com