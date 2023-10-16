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NASA Dünya'ya Yaklaşan Dev Asteroidi Gözlemliyor

ByRobert Andrew

Ekim 16, 2023
NASA Dünya'ya Yaklaşan Dev Asteroidi Gözlemliyor

NASA, 1998 HH49 olarak bilinen devasa bir asteroitin yaklaşmasını yakından izliyor. 600 feet yükseklikte bir bina büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bu asteroit, yarın 17 Ekim'de Dünya'nın yakınından geçecek. Yaklaşık 1.17 milyon kilometrelik en yakın yaklaşıma sahip olan bu asteroit, NASA tarafından boyutundan dolayı potansiyel olarak tehlikeli olarak sınıflandırıldı.

Dünya'nın önünden geçen ve potansiyel tehdit oluşturan Apollo asteroit grubuna ait olan 1998 HH49, ilk kez 28 Nisan 1998'de gözlemlendi. Saatte 53,233 kilometre bağıl hızla hareket edecek. Apollo sınıfı asteroitler, 2013 yılında bu gruba ait Çelyabinsk meteorunun Rusya'nın Çelyabinsk şehrinin üzerinde patlayarak geniş çapta hasara ve yaralanmalara neden olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Çarpma riskini değerlendirmek ve Dünya'ya yakın olan bu asteroitlerin yörüngesini daha iyi anlamak için NASA, Sentry II adı verilen karmaşık bir sistem kullanıyor. Bir asteroitin gökyüzündeki konumuna ilişkin kesin gözlemler toplanarak veriler Küçük Gezegen Merkezi'ne rapor edilir ve daha sonra bu bilgiler Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne (CNEOS) beslenir. CNEOS bu verileri asteroitin Güneş etrafındaki en olası yörüngesini belirlemek için kullanıyor.

Sentry II, potansiyel etki senaryolarını değerlendirmek için benzersiz bir algoritma kullanır ve düşük olasılıklı olayları belirlemek için belirsizlik bölgesi içindeki rastgele noktaları stratejik olarak seçer. Bu, NASA'nın potansiyel olarak tehlikeli asteroitleri izlemesine ve izlemesine ve gerektiğinde uyarı vermesine olanak tanır.

Güneş fırtınaları ve asteroitler gezegenimiz için risk oluşturmaya devam ederken, NASA'nın özenli izleme ve gelişmiş sistemleri, Dünya'yı potansiyel etkilerden korumak için önemli bilgiler sağlıyor.

kaynaklar:
– NASA CNEOS’u
– Küçük Gezegen Merkezi

By Robert Andrew

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