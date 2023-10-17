Üçüncü Astronot Grubu: Uzay Araştırmalarının Öncüleri

Ekim 1963'te NASA üçüncü astronot grubunun seçildiğini duyurdu. Bu 14 kişi, 720 askeri ve sivil adaydan oluşan bir havuzdan seçildi ve bu da onları o zamanın en yüksek eğitimli astronot grubu haline getirdi. Görevleri, Apollo Aya iniş programı tekniklerini test etmek için tasarlanan iki koltuklu Gemini uzay aracını uçurmaktı.

Trajik bir şekilde, bu grubun dört üyesi ilk uzay uçuşunu yapmadan vefat etti. Ancak geri kalan 10 astronot Gemini ve Apollo programlarında toplam 18 görevde uçtu. Bunlardan yedisi Ay'a seyahat etti, hatta dördü yüzeyinde yürüme şansı bile yakaladı. Bir astronot da Skylab'da uzun süreli bir görevde uçtu.

Bu üçüncü astronot grubunun seçim süreci zorluydu. Adayların mühendislik veya fizik bilimi diplomasına sahip ABD vatandaşı olması, test pilotu deneyimine veya 1,000 saatlik jet uçağı deneyimine sahip olması, 34 yaşında veya daha genç olması ve boyunun 720'den uzun olmaması gerekiyordu. Seçim kurulu, alınan 136 başvuru arasından 14 adayı daha ayrıntılı eleme için seçti ve sonunda sıralamayı ilk XNUMX'e indirdi.

Yeni astronotlar seçildikten sonra kapsamlı bir eğitimden geçtiler ve uzay programının çeşitli yönlerine aşina oldular. Uzay aracı tasarımı ve kontrol sistemleri gibi belirli alanlarda uzmanlık kazanmak için teknik görevler aldılar. Kursları astronomi, aerodinamik, uzay tıbbı ve jeoloji gibi konuları kapsıyordu. Hatta ormanlar, çöller ve su gibi farklı ortamlarda hayatta kalma eğitimi bile aldılar.

14 astronot, yedisi ABD Hava Kuvvetleri'nden, dördü ABD Donanması'ndan, biri ABD Deniz Piyadeleri'nden ve ikisi askeri deneyime sahip sivil olmak üzere farklı geçmişlerden geliyordu. Apollo 11 görevi sırasında Ay'da yürüyen ikinci kişi olan Edwin E. "Buzz" Aldrin gibi her astronotun programa kendine özgü katkıları oldu.

Üçüncü grup astronotlar uzay araştırmalarının ilerlemesinde çok önemli bir rol oynadılar. Gelecekteki görevlerin yolunu açtılar ve kozmos hakkındaki bilgimizi genişlettiler.

Kaynaklar: NASA