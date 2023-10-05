Psyche Misyonu: Metal Açısından Zengin Bir Asteroitin Sırlarını Çözmek

NASA'nın Psyche uzay aracı, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan, metal açısından zengin bir asteroidi incelemek üzere çığır açıcı bir göreve çıkacak. Türünün ilk görevi olan Psyche, bilim insanlarına güneş sistemimizdeki kayalık cisimlerin oluşumu hakkında değerli bilgiler sunmayı amaçlıyor.

Psyche adı verilen asteroitin, tam olarak oluşamayan kayalık bir gezegenin yapı taşı olan gezegenin metal açısından zengin iç kısmına benzer bir bileşime sahip olduğuna inanılıyor. Bilim insanları bu asteroidi yakından inceleyerek güneş sistemimizin kökenini çevreleyen gizemleri çözmeyi umuyor.

Psyche misyonunun ilgi çekici yönlerinden biri, güneş sistemi nesnelerinin nasıl oluştuğuna dair farklı bir bakış açısı sunabilmesidir. Mars, Venüs ve Dünya'da bulunan kayaların aksine Psyche'nin yüzeyinde belirgin bir demir oksit eksikliği görülüyor. Bu, Psyche'nin tarihinin ve oluşum sürecinin, gezegen oluşumunun standart hikayelerinden farklı olduğunu gösterebilir.

Psyche uzay aracı, hedeflerine ulaşmak için üç bilim aracı ve bir yerçekimi bilimi araştırması ile donatılmıştır. Manyetometre, eski bir manyetik alanın kanıtlarını arayacak ve asteroitin bileşimine dair ipuçları sağlayacak. Gama ışını ve nötron spektrometresi Psyche'yi oluşturan kimyasal elementlerin belirlenmesine yardımcı olacak, multispektral görüntüleyici ise mineral bileşimi ve topografyası hakkında bilgi sağlayacak.

Psyche, bilimsel araçlarına ek olarak, Hall etkili iticilerle desteklenen yüksek verimli bir itiş sistemi kullanacak. Bu iticiler, ksenon gazının yüklü atomlarını hızlandırmak için elektrik ve manyetik alanları kullanarak itiş gücü yaratıyor. Bu, daha önce NASA'nın Şafak misyonunda kullanılan teknolojilerin üzerine inşa edilen bu tür bir tahrik sisteminin Ay'ın ötesinde ilk kez kullanılması olacak.

Psyche misyonu, NASA'dan, üniversitelerden ve endüstriden uzmanlık ve kaynak sağlayan ortak bir çabadır. Arizona Eyalet Üniversitesi'nden baş araştırmacı Lindy Elkins-Tanton tarafından yönetilen misyon, öğrencilere bilim, mühendislik ve yaratıcı projelere katılma ve katılma fırsatları sunuyor.

Görevin ilerleyişini takip etmek isteyenler için NASA çeşitli katılım yolları sunuyor. "Katılın" web sayfası etkinlikler, stajlar ve eğitim kaynakları sunarken, sosyal medya platformları da düzenli güncellemeler sağlıyor. Görev web sitesi ve NASA'nın Güneş Sistemindeki Gözler aracı, uzay aracının ek bilgi ve gerçek zamanlı takibini sunuyor.

Lansman tarihi 12 Ekim 2023 olarak belirlenen Psyche misyonu, metal açısından zengin bir asteroidin sırlarını çözme vaadini taşıyor. Bilim adamları Psyche'yi keşfederek bizimkine benzer gezegenlerin oluşumuna yol açan şiddetli çarpışmaları ve madde birikimini daha iyi anlamayı umuyorlar.

Kaynak: NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)