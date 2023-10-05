Psyche Misyonu: Metal Açısından Zengin Bir Asteroidi Keşfetmek

NASA'nın Ağustos 2022'de başlatılması planlanan Psyche misyonu, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında bulunan aynı adı taşıyan, metal açısından zengin bir asteroidi incelemeyi amaçlıyor. Uzay aracı 2026'nın başlarında asteroide ulaşacak ve bileşimini araştırmak için yaklaşık iki yılını onun etrafında dönecek. Misyon Arizona Devlet Üniversitesi tarafından yönetiliyor, genel yönetim NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından yapılıyor ve uzay aracı geliştirmesi Maxar Technologies tarafından yapılıyor.

Psyche misyonunun ana hedeflerinden biri güneş sistemimizdeki kayalık gezegenlerin oluşumuna ışık tutmaktır. Bilim adamları Psyche'nin Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gibi kayalık gezegenlerin yapı taşı olan bir gezegenin çekirdeği olabileceğine inanıyor. Bilim insanları Psyche'yi yakından inceleyerek kendi gezegenlerimizin oluşumuna yol açan şiddetli çarpışmalar ve madde birikim süreçleri hakkında fikir sahibi olmayı umuyorlar.

Bununla birlikte, bilim insanları da şaşırmaya ve Psyche'nin daha önce üzerinde çalışılmamış farklı türde bir ilkel güneş sistemi nesnesi olma olasılığını kabul etmeye hazırlar. Eşsiz bileşimi ve geçmişi, güneş sisteminin oluşumuna ilişkin alternatif senaryolar hakkında değerli bilgiler sağlayabilir.

Psyche uzay aracı üç bilim aracı taşıyacak: Antik bir manyetik alanın kanıtlarını aramak için bir manyetometre, Psyche'de bulunan kimyasal elementleri belirlemek için bir gama ışını ve nötron spektrometresi ve mineral bileşimini ve topografyasını analiz etmek için çok bantlı bir görüntüleyici. Ek olarak misyon, uzay aracının telekomünikasyon sistemini kullanarak bilim adamlarının asteroitin dönüşünü, kütlesini ve yerçekimi alanını analiz etmesine yardımcı olacak bir yerçekimi bilimi araştırması yürütecek.

Özellikle Psyche misyonu, Hall etkili iticilerle desteklenen oldukça verimli bir tahrik sistemi kullanacak. Bu iticiler, uzay aracını ksenon itici gaz kullanarak itecek ve yüklü atomların hızlanması ve dışarı atılması yoluyla itme kuvveti yaratacak. Bu gelişmiş itiş teknolojisi, ayın ötesinde ilk kez kullanılacak ve uzay aracının görev hedeflerine etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Genel olarak Psyche misyonu, güneş sistemimizdeki kayalık cisimlerin oluşumu ve evrimi hakkında kritik bilgiler sağlayabilecek, metal açısından zengin bir asteroitin keşfedilmesi ve anlaşılması için önemli bir çabayı temsil ediyor.

kaynaklar:

– NASA/JPL-Caltech/ASU (Çizim referansı)

– NASA Psyche Mission (Göreve genel bakış ve ayrıntılar)