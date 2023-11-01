Yeni Asteroid Bugün Dünya'ya Yaklaşıyor

NASA, şu anda bir asteroitin Dünya'ya doğru ilerlediğini ve bugün gezegenin yanından geçmesinin beklendiğini duyurdu. Asteroid 2023 UZ3 isimli asteroit, gezegenimizin yörüngesine yaklaştıkça gökbilimcilerin dikkatini çekti. Önceki asteroitlerden farklı olarak bu asteroit, 'Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne' olarak sınıflandırılmadı, ancak boyutu, 2013 yılında Rusya'da önemli hasara neden olan Çelyabinsk asteroitine çarpıcı biçimde benziyor.

Gökbilimciler yaklaşan asteroiti NASA'nın NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 ve Catalina Sky Survey gibi teleskoplar dahil gelişmiş izleme ekipmanlarını kullanarak tespit etti. Bu araçlar, asteroitler ve kuyruklu yıldızlar da dahil olmak üzere Dünyaya Yakın Nesneleri (NEO'lar) izlemek ve gözlemlemek için çok önemlidir.

Asteroid 2023 UZ3'ün boyutu dikkat çekicidir; genişliği yaklaşık 59 fittir. Perspektife koymak gerekirse, ortalama bir ev kadar büyük. Ancak boyutuna rağmen Dünya için acil bir tehlike oluşturmuyor. Asteroit, nispeten yakın görünse de yine de güvenli bir mesafe olan yaklaşık 1 milyon kilometre mesafeden geçecek.

Bilim adamları ayrıca Asteroid 2023 UZ3'ün Dünya'ya Yakın Asteroitler (NEA'lar) Apollo grubuna ait olduğunu da belirlediler. Apollo asteroitlerinin yarı büyük eksenleri Dünya'nın yörüngesinden daha büyüktür. Adlarını 1862'larda keşfedilen 1930 Apollo asteroitinden alıyorlar.

Bu asteroitin Dünya'ya yaklaşması önemli bir olay çünkü gezegenimize ilk kez yaklaştığı gözlemlendi. Yakın gelecekte daha fazla yakın yaklaşım beklenmese de, gökbilimciler bu gök cisimlerine ilişkin anlayışımızı genişletmek için yörüngesini izlemeye ve veri toplamaya devam edecekler.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Asteroid 2023 UZ3 Dünya için bir tehdit midir?

Hayır, asteroit 'Potansiyel Olarak Tehlikeli Nesne' olarak sınıflandırılmamıştır ve acil bir tehlike oluşturmamaktadır.

2. Asteroid 2023 UZ3 ne kadar büyük?

Asteroitin genişliği yaklaşık 59 feet olup ortalama bir evle hemen hemen aynı büyüklüktedir.

3. Dünya'ya Yakın Asteroitlerin Apollo grubu nedir?

Apollo asteroitleri, yarı ana eksenleri Dünya'nın yörüngesinden daha büyük olan bir NEA grubudur. Adlarını 1862'larda keşfedilen 1930 Apollo asteroitinden alıyorlar.

4. Bu asteroit Dünya'ya ilk kez yaklaşırken mi gözlemlendi?

Evet, NASA'nın CNEOS'una göre bu, Asteroid 2023 UZ3'ün Dünya'ya yaklaştığı ilk gözlem olacak.