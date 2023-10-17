NASA'ya Göre Beş Asteroit Dünya'nın Yakın Mesafesinden Geçecek

NASA, yakın gelecekte Dünya'ya yaklaşması beklenen beş asteroit belirledi. Genişlikleri 20 feet ila 1050 feet arasında değişen bu asteroitler gezegenimize en yakın yaklaşımlarını gerçekleştirecek.

Yaklaşık 20 feet genişliğindeki ilk asteroit, Dünya'dan yaklaşık 352,000 mil uzaklıktan geçecek. Bu nispeten küçük asteroit saatte 11,000 mil hızla hareket edecek.

İkinci asteroit önemli ölçüde daha büyük olup genişliği yaklaşık 330 feet'tir. Yaklaşık 0.34 astronomik birim (AU) veya yaklaşık 31 milyon mil mesafeden geçecek. Bu asteroidin hızının saatte 21,000 mil civarında olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 525 feet genişliğindeki üçüncü asteroit, Dünya'nın 0.048 AU (yaklaşık 4.5 milyon mil) yakınına gelecek. Saatte yaklaşık 4,800 mil hıza sahip olması bekleniyor.

Dördüncü asteroit, 1050 fitlik genişliğiyle gruptaki en büyüğüdür. Yaklaşık 0.04 AU (yaklaşık 3.7 milyon mil) mesafeden geçecek. Bu asteroidin saatte 15,000 mil hıza sahip olduğu tahmin ediliyor.

Son olarak, yaklaşık 65 feet genişliğindeki beşinci asteroit, Dünya'nın 0.079 AU (yaklaşık 7.4 milyon mil) yakınına gelecek. Saatte yaklaşık 10,000 mil hızla hareket edecek.

Bu asteroitler Dünya'nın nispeten yakınından geçerken, hiçbiri çarpışma tehdidi oluşturmadığı için endişeye gerek yok. NASA, asteroitlerin yollarını takip etmek ve gezegenimize getirebilecekleri olası riskleri değerlendirmek için düzenli olarak asteroitleri izliyor.

kaynaklar:

-NASA

– Astronomik Birim (AU): astronomide kullanılan, Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafeye eşit olan bir uzunluk birimi (yaklaşık 93 milyon mil veya 150 milyon kilometre)

– Işık Hızı: Işığın boşlukta hareket etme hızıdır; saniyede yaklaşık 299,792 kilometre veya saniyede yaklaşık 186,282 mil.